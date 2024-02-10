دلاور آژگيي: نحرص على إيصال رسالة مواطني وحكومة كوردستان للاتحاد الأوروبي

أربيل(كوردستان24)- أشار ممثل حكومة إقليم كوردستان، في الاتحاد الأوروبي، دلاور آژگيي، إلى تمكنهم من إيصال رسالة مواطني وحكومة كوردستان، إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال آژگيي، اليوم السبت 10 شباط 2024، لـ كوردستان24، حول القضايا المتعلقة بإقليم كوردستان، "سنتوجه أكثر إلى البرلمان الأوروبي، والمفوضية الأوروبية".

وأوضح، أن "لدينا تواصل جيد مع مكتب السياسة الخارجية، وأمن الاتحاد الأوروبي، وقد تمكننا من بحث الهجمات الإيرانية الأخيرة على أربيل، وفي السابق أيضاً، تمكننا من إيصال التوضيح حول القضايا الأخرى، مثل تهديدات داعش، والأزمة الاقتصادية، والمسائل العالقة بين أربيل وبغداد".

وتابع، "عند كل حدث يستجد في إقليم كوردستان، نتواصل مع الاتحاد الأوروبي لإيصال رسالة مواطني وحكومة كوردستان".

ولفت، إلى أن "الاتحاد الأوروبي أدان الهجمات الإيرانية على منزل الشهيد بيشرو دزيي، وأعرب عن دعمه لإقليم كوردستان مجدداً".

وأقدم الحرس الثوري الايراني ليلة 15 كانون الثاني الماضي على الهجوم بالصواريخ الباليستية على اربيل وعدد من المناطق المدنية، ما أسفر عن استشهاد خمسة اشخاص وإصابة آخرين بجروح، بالاضافة الى خسائر مادية كبيرة في بيوت المدنيين.

