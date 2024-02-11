أمن

التحالف الدولي يتصدّى لهجمات على حقل "كونيكو" النفطي في شرقي سوريا

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تعبيرية
تعبيرية
سوریا

أربيل (كوردستان 24)- تصدّت أنظمة دفاع جوي للتحالف الدولي المتمركزة في شرقي سوريا لـ 6 هجماتٍ بطائراتٍ مسيّرة كانت تستهدف قاعدتهم في حقل كونيكو النفطي.

وقال مصدرٌ أمني، السبت، إن أنظمة دفاع جوي تشغلها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، والمتمركزة في شرق سوريا، تصدّت لستّ هجمات بطائرات مسيّرة كانت تستهدف قاعدتهم في حقل "كونيكو"، وفق رويترز.

وتواجه قوات التحالف هجمات متزايدة من الجماعات المتحالفة مع إيران في سوريا والعراق وسط توتّر في المنطقة إثر الحرب الإسرائيلية على حماس في قطاع غزّة.                                                   

وأعلنت الولايات المتحدة في وقتٍ سابق، تعرض قواتها في سوريا والعراق لأكثر من 170 هجوماً منذ الـ 17 اكتوبر تشرين الأول 2023، نفّذته فصائل تابعة لإيران.

 

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