ريزان حمه صالح: العلاقات بين إقليم كوردستان والفاتيكان جيدةٌ جداً

أربيل (كوردستان 24)- أكّدت ممثلة حكومة إقليم كوردستان في إيطاليا، ريزان حمه صالح، أن العلاقات بين إقليم كوردستان والفاتيكان جيدة جداً.

وقالت خلال مقابلةٍ مع كوردستان 24، إن رئيس إقليم كوردستان ورئيس الحكومة خلال زيارتهما إلى إيطاليا، التقيا بابا الفاتيكان بطلبٍ من الأخير.

وأوضحت حمه صالح أنه وبعد الهجوم الصاروخي على أربيل، أدان بابا الفاتيكان القصف بشدة، وتمنّى الشفاء العاجل للجرحى.

وأضافت ممثلة حكومة كوردستان أن البابا "شدد على ضرورة أن يعمّ الاستقرار والأمان في العراق، خاصةً في إقليم كوردستان".

ولفتت حمه صالح إلى أنه "لولا اللوبي الكوردي والمتمثل بممثلية حكومة إقليم كوردستان في إيطاليا، لما تمكّنا من إنجاز أي عملٍ اليوم".

وبشأن قوات البيشمركة، قالت ممثلة حكومة إقليم كوردستان، إن اسم البيشمركة ودورها أصبح متداولاً على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

وتابعت: بصفتنا ممثلية لحكومة كوردستان، نصدر سنوياً مجلةً باللغة الإيطالية، نتحدث من خلالها عن سياسة وثقافة إقليم كوردستان.