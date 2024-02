بريطانيا تعرب عن قلقها إزاء هجومٍ إسرائيلي محتمل على رفح

أربيل (كوردستان 24)- أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون عن "قلقه العميق" بشأن عزم إسرائيل الهجوم على مدينة رفح برياً، بجنوب قطاع غزة.

وتعدُّ مدينة رفح الواقعة على الحدود مع مصر، هي إحدى المناطق الوحيدة التي لم يستهدفها بعد الهجوم البري الإسرائيلي، وتوفّر ملجأ لأكثر من نصف سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

ووفقاً لإسرائيل، فإن المدينة تعدُّ المعقل الأخير المتبقي لحركة حماس في غزة، وذلك بعد أكثر من 4 أشهر من الصراع الناجم عن الهجوم الذي شنته الحركة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة.

وكتب وزير الخارجية في منشور عبر منصة "إكس X": "أشعر بقلق عميق إزاء احتمال وقوع هجوم عسكري في رفح -أكثر من نصف سكان غزة لجأوا إلى المنطقة".

وتابع أن "الأولوية يجب أن تكون الوقف الفوري للقتال لإدخال المساعدات وإخراج الرهائن، ثم التقدم نحو وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".

يأتي ذلك بعد أن أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أنه سيكون هناك هجوم وشيك على رفح.

قائلاً إنه طلب من الجيش الاستعداد لإجلاء مئات الآلاف من الأشخاص هناك.

