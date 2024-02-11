سیاسة

إصدار حكم الإعدام بحق عالم دين كوردي في إيران

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عالم الدين الكوردي محمد خضر نژاد
عالم الدين الكوردي محمد خضر نژاد
إيران عالم دين كوردي محمد خضر نژاد الحكم بالإعدام محكمة أورمية

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت محكمة إيرانية حكماً بالإعدام على عالم دين كوردي، بتهمة تأييده الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت عقب وفاة الشابة (جينا) مهسا أميني العام الماضي، خلال احتجازها لدى الأمن الإيراني في طهران.

وقالت منظمة "هنگاو" لحقوق الإنسان، إن "عالم الدين الكوردي محمد خضر نژاد (45) عاماً من مدينة بوكان" بشرق كوردستان، "حكم عليه بالإعدام والسجن لمدة (16) عاماً من قبل محكمة جنايات أورمية، بتهمة الإفساد في الأرض، والدعاية ضد الحكومة".

وبحسب مقربين من عالم الدين الكوردي، قالوا لمنظمة "هنگاو"، إن "محاكمة محمد خضر نژاد جرت عبر تقنية الفيديو، واعتمدت المحكمة على تقريرٍ لـ (وزارة الإطلاعات) فحسب".

مشيرين إلى أنه "لم يكن لـ (خضر نژاد) الحق في الاستعانة بمحامٍ للدفاع عنه، كما أنه تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي الشديد في الحبس الانفرادي، لدى إدارة إطلاعات أورمية لمدة أكثر من ثلاثة أشهر".

وكانت السلطات الأمنية الإيرانية، قد اعتقلت خضر نژاد خلال احتجاجات العام الماضي ضد الحكومة الإيرانية.

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