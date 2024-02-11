الإمارات تعلن مقتل 3 من جنودها وضابط بحريني في الصومال

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، مقتل ثلاثة من جنودها وضابط بحريني، مع إصابة 3 آخرين، بعد "تعرّضهم لعمل إرهابي" في الصومال.

وأعلنت الوزارة، في بيانٍ نشرته عبر منصة "إكس": استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابة 2 آخرين إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة.

وأضاف البيان أن الهجوم وقع "أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين".

وأردف البيان أن "دولة الإمارات تواصل التنسيق والتعاون مع الحكومة الصومالية في التحقيق بشأن العمل الإرهابي الآثم".

ويخوض الصومال منذ سنوات 15 عاماً حرباً ضد حركة الشباب، التي أُسست مطلع 2006 ، وتتبع فكرياً لتنظيم "القاعدة" وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة مئات الأشخاص.