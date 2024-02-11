بدعمٍ من القنصلية الألمانية بأربيل.. افتتاح أول متحف في قشلة "كويه- كويسنجق"

أربيل (كوردستان 24)- تعتزم دائرة الآثار في "كويه- كويسنجق" افتتاح أول متحفٍ في قشلة كويه التاريخية، بدعمٍ من القنصلية الألمانية بأربيل.

وقالت دائرة الآثار إن المتحف الذي سيُفتتح بمساعدة المعهد العراقي ودعمٍ مالي من القنصلية الألمانية بأربيل، سيعرض قطعاً أثرية تعود تاريخها لآلاف السنين.

مؤكدةً أن القطع الأثرية المُراد عرضها في المتحف، محفوظة في متحفي أربيل والسليمانية.

وتوجد في قضاء (كويه- كويسنجق) العديد من المواقع الأثرية القديمة والمهمة، حيث اكتشفت أعمال التنقيب العديد من القطع الأثرية.

وبسبب عدم وجود متحفٍ في (كويه- كويسنجق)، تم حفظ تلك الآثار في متحفي أربيل والسليمانية، وستعود الآن إلى متحف "كويه".

وقال مدير دائرة الآثار في كويه، يكيتي وحيد، في تصريحٍ لـ كوردستان 24 "تتمتع كويه بوجود العديد من المواقع التاريخية، وتتم عمليات التنقيب سنوياً".

وأكّد أن وجود متحف في البلدة "سيشجّع على تنفيذ المزيد من أعمال التنقيب وجذب البعثات الأجنبية لإيلاء الاهتمام بالمنطقة بشكلٍ أكبر".

وتتبع كويسنجق إدارياً لمحافظة أربيل، وتتكون من قرى شورش وسكتان وآشتي وسێگردكان وطقطق.

وتتمتع كويسنجق بموقع جغرافي مهم في العراق وكوردستان، تبلغ مساحتها 2050 كيلومتراً مربع، وترتفع عن سطح البحر 620 متراً. وهي محاطة بكل من سلاسل جبال باواجي وهيبة سلطان.

وبحسب المصادر التاريخية، يعود تاريخ تأسيس كويسنجق إلى 2500 سنة قبل الميلاد، وتضمُّ 80 موقعاً أثرياً، منها (خرابە، كلێسە، قەڵای شیلە، ئەسكی كۆیە، گوبتەپە، سكتای قەیسەری، باواجی، سماقۆڵی میرسەید، چنارۆك و حەمامۆك).

وفي عام 1885م، أُسست أول مدرسة في البلدة، وفي عام 1918م، أصبحت كويسنجق قضاءً.