نائب برلماني: مجلس النواب العراقي لا يملك صلاحية إنهاء مهام قوات التحالف في البلاد

أربيل (كوردستان 24)- أكد النائب في البرلمان العراقي سيبان شيرواني، اليوم الأحد 11 شباط 2024، أن مجلس النواب لا يملك صلاحية إنهاء مهام قوات التحالف في البلاد.

وقال شيرواني في مقابلةٍ مع كوردستان24، إن "مسألة إنهاء مهام قوات التحالف الدولي في العراق يقع ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية، لا مجلس النواب".

وأشار إلى أنه "بحسب المادة الثامنة من الدستور العراقي، فإن مجلس الوزراء يملك صلاحية إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية لا البرلمان، لذا ليس بوسع مجلس النواب إنهاء مهمة التحالف، ولا يملك تلك الصلاحية".

وأوضح شيرواني أن "إنهاء مهمة التحالف الدولي ضد داعش (ليست مهمةً سهلة)، ومن غير المُرجّح أن يغادروا البلاد خلال وقتٍ قريب".

ولفت إلى أن "معظم الأحزاب السياسية في العراق لديها اعتقاد بأن العراق لا يزال بحاجة إلى القدرات العسكرية والاستخباراتية لدول التحالف، ولا سيّما الولايات المتحدة، لذا من الممكن تغيير طبيعة عملهم في المستقبل".

واعتبر عضو مجلس النواب العراقي، أن إنهاء مهام التحالف في العراق سيكون "عملاً خاطئاً"، مبيناً: "كما سيكون له تأثيرٌ سلبي على أمن واستقرار العراق، ومكانته السياسية والاقتصادية على الصعيد الدولي".

وقال إنه "لغاية الآن لا يزال يُشكّل تنظيم داعش تهديداً لأمن العراق، لذلك فإن البلاد لا تزال بحاجة إلى بقاء التحالف الدولي لمنع عودة التنظيم من جديد".

ويوم السبت 10 شباط 2024، عقد مجلس النواب العراقي، جلسة تداولية لإدانة انتهاك السيادة العراقية.

وعقب الجلسة، ذكر بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، أحال طلباً موقعاً من أكثر من 100 نائب إلى لجنتي (القانونية والأمن والدفاع) يخص مقترح قانون لإخراج القوات الأجنبية من العراق".

وأشار البيان إلى أن "المندلاوي دعا الحكومة إلى تنفيذ قرار مجلس النواب رقم (18) لسنة 2020 المتعلق بإخراج القوات الأجنبية وإنهاء مهامها في العراق، بناء على تطور القدرات الأمنية العراقية، وعدم وجود أي اتفاقية جديدة مع القوات الأجنبية توجب البقاء".