سیاسة

وفد فني من حكومة إقليم كوردستان يصل بغداد

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زيارة سابقة لوفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد
زيارة سابقة لوفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد
کوردستان وفد حكومة إقليم كوردستان وفد فني زيارة بغداد توحيد الإجراءات المالية

أربيل (كوردستان 24)- وصل اليوم الأحد 11 شباط 2024، وفد فني من وزارتي المالية والاقتصاد والثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، إضافةً إلى ديوان الرقابة المالية في الإقليم، إلى العاصمة الاتحادية بغداد.

وقال المتحدث باسم وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان هونر جمال لـ كوردستان24، إنه "بهدف تشكيل وفد مشترك مهمته توحيد الإجراءات المالية والمحاسبية بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وصل وفدٌ مشترك من مديرية الشؤون المالية في وزارتي المالية والاقتصاد والثروات الطبيعية وديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان إلى بغداد".

ومن المقرر أن يبقى وفد حكومة إقليم كوردستان في بغداد عدة أيام، للمشاركة في عدة دوراتٍ مشتركة، مع الفرق المشتركة من وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالي الاتحادي.

يذكر أن هذه ثالث زيارة يجريها وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد منذ بداية عام 2024، بهدف مناقشة القضايا المرتبطة برواتب موظفين الإقليم، إضافةً إلى حصة كوردستان من الموازنة الاتحادية.

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