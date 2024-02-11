القنصل البريطاني: نتطلّع لمزيدٍ من التنسيق مع حكومة كوردستان في قطاع السياحة

أربيل (كوردستان 24)- أكّد القنصل العام البريطاني في إقليم كوردستان جيمس غولدمان، أن المملكة المتحدة صديق قديم لشعب وحكومة إقليم كوردستان وتهدف إلى تطوير هذه الصداقة الفريدة في جميع المجالات.

وقال غولدمان في تصريحٍ لـ كوردستان 24: نولي اهتماماً بالاستقلال الاقتصادي للشباب في إقليم كوردستان، ونتطلّع لمزيد من التنسيق والعمل مع حكومة إقليم كوردستان في قطاع السياحة، لأن الإقليم يتميّز بسياحةٍ فريدة من نوعها.

وأضاف: المملكة المتحدة صديقٌ قديم لإقليم كوردستان، ونتطلّع إلى مواصلة العمل مع مسؤولي حكومة إقليم كوردستان لتعزيز هذه الصداقة الفريدة.

وتابع: قمنا بعملٍ جيد لتطوير المصالح المشتركة بين الطرفين على عدة مستويات، لكننا نريد المزيد من التنسيق من أجل شعبي المملكة المتحدة وإقليم كوردستان.

وفي وقتٍ سابق، جددت مجموعة دعم إقليم كوردستان في البرلمان البريطاني والتي تتألف من عددٍ من النواب منتمين لمختلف الأحزاب السياسية ببريطانيا، دعمها القوي لإقليم كوردستان.

وقال عضو حزب المحافظين ورئيس المجموعة البرلمانية عن كافة الأحزاب من أجل كوردستان APPG، جاك لوبريستي، "يجب على المملكة المتحدة البريطانية دعم أصدقائنا وحلفائنا الكورد".

مشيراً إلى أن علاقة المملكة المتحدة التاريخية مع إقليم كوردستان وشعبه "تعود إلى عقود مضت، وكانت بمثابة تحالف مهم من أجل المصلحة المشتركة على مدى القرن الماضي".