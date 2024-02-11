مسرور بارزاني: يسعدني أن أشارك في القمة العالمية للحكومات 2024

أربيل(كوردستان24)- أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، عن سعادته بالمشاركة في القمة العالمية للحكومات 2024.

وقال مسرور بارزاني، خلال منشور على منصة إكس: " يسعدني أن أشارك في القمة العالمية للحكومات 2024"، مرفقاً المنشور بمقطع مصور "فيديو"، لمقر القمة.

وتوجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 11 شباط 2024، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، للمشاركة في القمة العالمية للحكومات التي تُعقد في الأيام 12 إلى 14 من الشهر الجاري في دبي.

وتأتي مشاركة رئيس الحكومة في القمة، تلبيةً لدعوة خاصة من نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ويُشارك في القمة، نخبة من القادة والمسؤولين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه الحكومات في ظل المتغيرات المتسارعة.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الحكومة كلمةً مهمة في مراسم افتتاح القمة يتناول فيها أهم القضايا المستجدة.

وعلى هامش القمة، سيعقد رئيس الحكومة سلسلة لقاءات واجتماعات مع عدد من المسؤولين وأصحاب القرار والمفكرين ورجال الأعمال العرب والإقليميين والعالميين لتسليط الضوء على دور الحكومات في معالجة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.