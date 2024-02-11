الصحة العالمية تؤكد مواصلة دعم إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- دعا وزير الصحة في إقليم كوردستان، الرئيس الجديد لمنظمة الصحة العالمية في العراق، إلى زيادة تعاونهم مع إقليم كوردستان. وقال المسؤول إنهم "سيواصلون دعم النظام الصحي في إقليم كوردستان".

واستقبل وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان سامان برزنجي، ظهر اليوم الأحد، 11-02-2024، الرئيس الجديد لمنظمة الصحة العالمية في العراق جورج كيزربو.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك، إنه "خلال السنوات الأربع الماضية، نفذت منظمة الصحة العالمية عددا من المشاريع في إقليم كوردستان وافتتحت مكتبها في مبنى وزارة الصحة". وأضاف: "لقد كنا داعمين للغاية لمواجهة وباء كورونا".

وشدد وزير الصحة في إقليم كوردستان على أن منظمة الصحة العالمية "هي دعم كبير لنا ونأمل أن تستمر مشاريعهم الحالية وتناقشها بشكل فني أكثر في المستقبل".

وعن اجتماعهم، قال: "كانت لدينا بعض المطالب، لقد دعونا إلى أن يتمتع إقليم كوردستان بخصائص أفضل على المستوى الدولي مثل الدول الأخرى".

من جانبه، أكد الرئيس الجديد لمنظمة الصحة العالمية في العراق، التزام منظمته بالعمل مع وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، قائلا: "إنهم سيواصلون دعم النظام الصحي في إقليم كوردستان".

كما أشار جورج كيزربو في جزء آخر من خطابه، إلى أن المنظمة مصممة على تطوير التعاون مع إقليم كوردستان من أجل التعامل مع الأزمات المحلية والدولية.