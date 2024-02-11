منسق التوصيات الدولية في حكومة كوردستان: سنقدم المزيد من الدعم للعمل الإعلامي

أربيل(كوردستان24)- أشار منسق التوصيات الدولية، ديندار زيباري، إلى المطالبة بمتابعة القانون الصحفي، مؤكداً أهمية تنظيم العمل الإعلامي في إقليم كوردستان، وسعي الحكومة لتقديم المزيد من الدعم للإعلام.

وقال زيباري لـ كوردستان24، اليوم الأحد 11 شباط 2024، إنه "ضمن إطار جدول أعمال الحكومة التاسعة، تم العمل على سيادة القانون والشفافية والمساءلة واتمتة المؤسسات الحكومية، وفي هذا السياق، واصلنا مسيرة الحكم في إقليم كوردستان".

وأضاف، "وضعت حكومة إقليم كوردستان مطلع عام 2022 خطة لتنظيم العمل الإعلامي في الإقليم، وفي إطار هذه الخطة، وبالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وبالتعاون مع العراق، تم تنفيذ عدد من الإجراءات وفق معايير دولية".

وتابع، "من الناحية القانونية، طلبنا من برلمان كوردستان مراجعة قانون الصحافة رقم 35 لسنة 2007 ليتوافق مع المعايير الدولية".

وأردف، " لطالما دعمت حكومة إقليم كوردستان المجلس القضائي والنائب العام والمجتمع المدني وبعثة الأمم المتحدة في مراقبة عملية لأي انتهاكات وشائعات، ونحن على استعداد للتعاون ودعم جميع أشكال الدعم في هذا الصدد".

وزاد، " المؤسسات الحكومية هي مصادر رسمية ويجب ألا تتردد في إعطاء المعلومات للصحفيين دون أي رقابة".

واستطرد، " حرية الاعلام في اقليم كوردستان تجربة طويلة وسنقدم المزيد من الدعم للعمل الإعلامي".