سیاسة

الصراع حول منصب المحافظ يسفر عن ثلاثة إخفاقات لالتئام مجلس محافظة ديالى

author_image Kurdistan24 اربیل
أرشيفية
أرشيفية
العراق

أربيل(كوردستان24)- فشل مجلس محافظة ديالى الجديد، في عقد جلسته الأولى، ليلة الاثنين، رغم الاستعدادات المكثفة. 

وهذه هي المرة الثالثة على التوالي في غضون أسبوعين، التي يفشل مجلس ديالى بعقد الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب، رغم إبلاغ الأعضاء بالحضور والاستعدادات الامنية.

وكان عدد الحضور 6 أعضاء فقط من أصل 15 عضوا، وباتوا حتى ساعة متقدمة من الليل بانتظار حضور الأعضاء الآخرين، وذلك بسبب عدم وجود توافقات قوية.

يذكر أن عدم حسم ملف تشكيل الحكومة المحلية في محافظة ديالى، سببه الخلاف على منصب المحافظ، وفقاً لمصادر إعلامية.

المباحثات حول تشكيل حكومة ديالى لم تفضي الى اتفاق حتى اليوم بسبب الخلاف على منصب المحافظ بين كتلتين.

ينقسم مجلس ديالى الى فريقين الأول من 8 أعضاء والآخر من 7 أعضاء وبالتالي فإن كلا الطرفين يواجه صعوبة بتحقيق الأغلبية المطلقة لاستكمال جلسة اختيار رئيس المجلس".

التدخلات وضغوطات الكتل السياسية في بغداد لم تنجح، في حسم الملف

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف