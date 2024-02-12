كمال مسلم: نسعى للاستفادة من تجارب الدول في كيفية تطوير القطاع الصناعي

أربيل(كوردستان24)- أشار وزير التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان، كمال مسلم، إلى الاستفادة من المشاركة في القمة العالمية للحكومات، من تجارب الدول والشعوب في تطوير القطاع الصناعي.

وقال مسلم لـ كوردستان24، اليوم الاثنين 12 شباط 2024، "في القمة العالمية للحكومات في الإمارات سنشارك في جلسة بـ عنوان "مستقبل الصناعة ودور الحكومة في استخدام وتوظيف المواهب والقدرات".

وأضاف: "هناك الكثير من الأشخاص الذين يأتون من دول مختلفة ولديهم خبرة في مجال التنمية الصناعية، لذلك سنتحدث ونستفيد من الدول التي استفادت من الصناعة وكيف طورتها، وكذلك كيف تغلبت على العقبات والتحديات التي واجهتها".

وتابع، أن "هذه القمة هي فرصة جيدة للتواصل مع أشخاص من مختلف البلدان، لذلك، وفي غضون ثلاثة أيام سنلتقي ونتحدث مع الكثير من الأشخاص من مختلف البلدان، لبناء علاقات والاستفادة منهم في إقليم كوردستان".

كما قال كمال مسلم إن هناك "علاقات جيدة بيننا وبين التجار الأجانب، خاصة مع دول الخليج وإيران وتركيا وأوروبا".

وتوجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أمس الأحد 11 شباط 2024، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، للمشاركة في القمة العالمية للحكومات التي تُعقد في الأيام 12 إلى 14 من الشهر الجاري في دبي.

وتأتي مشاركة رئيس الحكومة في القمة، تلبيةً لدعوة خاصة من نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ويُشارك في القمة، نخبة من القادة والمسؤولين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه الحكومات في ظل المتغيرات المتسارعة.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الحكومة كلمةً مهمة في مراسم افتتاح القمة يتناول فيها أهم القضايا المستجدة.

وعلى هامش القمة، سيعقد رئيس الحكومة سلسلة لقاءات واجتماعات مع عدد من المسؤولين وأصحاب القرار والمفكرين ورجال الأعمال العرب والإقليميين والعالميين لتسليط الضوء على دور الحكومات في معالجة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.