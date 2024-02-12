بتكلفة تزيد عن ملياري دينار.. إرساء حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية في زاخو

أربيل(كوردستان24)- ضمن حدود إدارة زاخو المستقلة، وبمبلغ أكثر من ملياري دينار، وٌضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية.

وجاء ذلك، بعد ظهر اليوم الاثنين الموافق 12 شباط 2024 وتحت إشراف كوهدار شيخو، المشرف على إدارة زاخو المستقلة، تم وضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية المختلفة في المنطقة."

وقال شيخو في بيان، إن "تكلفة هذه المشاريع الخدمية تبلغ 2.489 مليون و513 دينار عراقي، وأضاف أن هذه المشاريع ستخدم جميع مواطني المنطقة."

وأدناه ماهية تلك المشاريع التي وضع الحجر الأساس لها اليوم:

بناء وتوسيع شارع الـ 15 متر وحديقة في ناحية بيرسيف بمنطقة دركار.

إنشاء وتجديد طرق قرى بوسالي وماميسا ونوردينا بطول 12.5 كيلومتر في قضاء زاخو.

إنشاء طرق عدد من البلدات والأقضية والقرى التابعة لهذه المديرية.

يذكر أنه، وبإشراف المشرف على إدارة زاخو المستقلة كوهدار شيخو، تم وضع حجر الاساس لعدد من المشاريع الخدمية الخميس 8 شباط 2024 في زاخو، منها مشاريع تعمير "کانیا دێرەبوونێ، هۆڵی لالش، دێرا مارگورگیس" بكلفة 1.986.285 مليار دينار عراقي، وتقع بعض هذه المشاريع في ناحية رزكاري.

وقال كوهدار شيخو خلال المراسم "منذ أن أصبحت زاخو إدارة مستقلة في السنتين الماضيتين، نفذت حكومة كوردستان مشاريع مختلفة في زاخو بكلفة بلغت مئات المليارات، وسنستمر في تنفيذ المشاريع الخدمية".

وبحسب المشرف على إدارة زاخو المستقلة كوهدار شيخو، فانه خلال السنتين الماضيتين وبناءً على توصية من رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، ومن أجل تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين، نفذت التشكيلة الحكومية التاسعة مشاريع عديدة في مجالات الطرق والسياحة والصرف الصحي والكهرباء".

يُذكر أنه في العامين الماضيين، وبعد أن تم تحويل زاخو إلى إدارةٍ مُستقلة، تم تنفيذ أكثر من 250 مشروعاً فيها، بقيمةٍ بلغت 200 مليار دينار.

وفي يوم الاثنين 20 أيلول سبتمبر 2021، أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، قضاء زاخو وحدةً إداريةً مُستقلة.

وتتمتع الإدارات المُستقلة في إقليم كوردستان بِسُلطاتٍ واسعة، وتمتلك المديريات العامة لجميع الدوائر الخدمية، وذلك من أجل تخفيف الضغط وتقليل الازدحامات على مراكز المحافظات.