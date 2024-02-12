آراس خوشناو: هناك علاقات قوية بين إقليم كوردستان والإمارات المتحدة

أربيل (كوردستان 24)- أكّد الخبير الاقتصادي آراس قادر خوشناو، أن مشاركة رئيس الوزراء مسرور بارزاني في القمة العالمية للحكومات في دولة الإمارات، تثبت أن هذه الحكومة ستمثل الحكومة المقبلة في إقليم كوردستان.

وانطلقت اليوم الاثنين، القمة العالمية الـ11 للحكومات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني للسنة الثالثة على التوالي.

وقال خوشناو في مقابلةٍ مع كوردستان 24: لقد تجاوز الحديث عن الحكومة الإلكترونية، فالحكومات بالوقت الحالي تتجه نحو الخدمات الذكية.

وأضاف: وحكومة إقليم كوردستان اتّخذت خطوات مهمة في هذا الصدد.

وتابع: الآن هناك حديث عن مستقبل الاقتصاد العالمي، وهناك حديث عن الذكاء الاصطناعي، كما سيتم مناقشة مستقبل التعليم والصحة للمواطنين.

في غضون ذلك، أكّد الخبير الاقتصادي أن إمارة دبي "أقرّت الحكومة الإلكترونية منذ فترة طويلة، والآن تتحدث عن الحكومة الذكية المتقدمة كثيراً عن الإلكترونية".

معتبراً في الوقت ذاته، أن ما أنجزته التشكيلة الحكومية التاسعة في إقليم كوردستان كبنية تحتية أساسية والمتعلقة بالعمل الإلكتروني في بعض الوزارات "يعد خطوة جيدة جداً على الطريق الصحيح".

لافتاً إلى أن مستقبل الحكومات والمنظمات ككل "يتحول الآن من كونها إلكترونية إلى كونها ذكية".

وفي ختام حديثه، أشار خوشناو إلى وجود علاقات قوية بين إقليم كوردستان والإمارات العربية المتحدة.

مؤكّداً أن رئيس الوزراء مسرور بارزاني "أحسن صنعاً باصطحاب وفدٍ ذو صلة معه، حتى يتمكنوا من الاستفادة وعقد الاجتماعات".

وتوجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الأحد 11 شباط 2024، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، للمشاركة في القمة العالمية للحكومات التي تُعقد في الأيام 12 إلى 14 من الشهر الجاري في دبي.

ويُشارك في القمة، نخبة من القادة والمسؤولين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه الحكومات في ظل المتغيرات المتسارعة.