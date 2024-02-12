محلل سياسي: مشاركة مسرور بارزاني في قمة دبي مهمة لكسب الدعم الدولي

أربيل (كوردستان 24)- أكّد المحلل السياسي، محمد عامر ديرشَوي، أن مشاركة رئيس الوزراء مسرور بارزاني في القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي "مهمة لكسب الدعم الدولي".

معتبراً في مقابلةٍ مع كوردستان 24، أن مشاركة رئيس حكومة إقليم كوردستان في قمة دبي "مهمة للغاية وستكون لها تأثير".

وقال: المشاركة في القمة العالمية للحكومات لها أهمية خاصة لبناء العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدول ومواجهة التحديات الدولية.

وأضاف ديرشوي، أن حكومة إقليم كوردستان بقيادة رئيس الوزراء مسرور بارزاني "واجهت عدة أزمات اقتصادية وسياسية".

وتابع: تلك الأزمات التي واجهتها حكومة كوردستان وتغلبت عليها، سبق لها أن دمّرت العديد من الدول، لكن حكومة كوردستان تمكّنت من التغلب عليها والبقاء صامدة.

وحول أهمية مشاركة وفد حكومة كوردستان برئاسة مسرور بارزاني في القمة، قال المحلل السياسي: من المهم جداً تعريف إقليم كوردستان للعالم وكسب الدعم الدولي لإقليم كوردستان، وهذه الفرصة قد لا تتكرر دائماً".

وانطلقت اليوم الاثنين، القمة العالمية الـ11 للحكومات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني للسنة الثالثة على التوالي.

وتوجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الأحد 11 شباط 2024، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، للمشاركة في القمة العالمية للحكومات التي تُعقد في الأيام 12 إلى 14 من الشهر الجاري في دبي.

تأتي مشاركة رئيس الحكومة في القمة، تلبيةً لدعوة خاصة من نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ويُشارك في القمة، نخبة من القادة والمسؤولين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه الحكومات في ظل المتغيرات المتسارعة.

وعلى هامش القمة، سيعقد رئيس الحكومة سلسلة لقاءات واجتماعات مع عدد من المسؤولين وأصحاب القرار والمفكرين ورجال الأعمال العرب والإقليميين والعالميين لتسليط الضوء على دور الحكومات في معالجة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.