شرفاني: مسرور بارزاني نقل رسالة شعب كوردستان بضرورة الظفر بحقوقه إلى المشاركين في قمة الحكومات

أربيل (كوردستان 24)- أكد المستشار في مجلس وزراء إقليم كوردستان إبراهيم شرفاني، اليوم الاثنين، أن رئيس وزراء كوردستان نقل رسالة شعب كوردستان بضرورة الظفر بحقوقه إلى المشاركين في القمة العالمية للحكومات بدبي.

وقال إبراهيم شرفاني في مقابلةٍ مع كوردستان24، إن "كلمةً رئيس حكومة إقليم كوردستان في القمة العالمية للحكومات بشأن القضية الفلسطينية، كانت بمثابة رسالة للمجتمع الدولي والمشاركين في القمة"، بضرورة حصول الشعوب المظلومة على حقوقها المشروعة.

وأضاف شرفاني: "وتحدث رئيس وزراء كوردستان خلال كلمته عن إرادة شعب كوردستان في الوصول إلى حقوقه، وخاطب رئيس الحكومة المشاركين قائلاً: إن الحرية تأتي في المقام الأول لكي تقرر الشعوب مصيرها".

وتابع المستشار في مجلس وزراء إقليم كوردستان: "إن رسالة رئيس حكومة إقليم كوردستان للمشاركين في القمة كانت واضحة"، وخاطبهم قائلاً: إن حصلت الشعوب المظلومة في المنطقة على حقوقها، فهذا سيكون في مصلحة المنطقة والعالم أجمع.

وألقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 12 شباط (فبراير) 2024، كلمة مهمة في الجلسة الرئيسية لأعمال القمة العالمية للحكومات في دبي، دعا فيها إلى احترام حق تقرير المصير للشعوب، والسماح للشعب الكوردي برسم مستقبله بنفسه.

وشدد رئيس الحكومة على أهمية الاستقرار السياسي والأمن والازدهار الاقتصادي ومكافحة التغيّر المناخي، واصفاً هذه المجالات بأنها "ركائز أساسية لبناء مستقبل أفضل للمنطقة"، كذلك حث على التعاون لتحقيق التقدم، وشدد على أنّ تحقيق الاستقرار يبدأ بإقرار حقوق جميع الشعوب.

كما تناول رئيس الحكومة في كلمته، القضايا الجيوسياسية في المنطقة، بما في ذلك القضية الفلسطينية، والأزمات في العراق وسوريا، مطالباً بإيجاد حلول عادلة ودائمة لهذه المشكلات وإنهاء تسويفها وتجاهلها لتجنب تفاقهما.

وانطلقت اليوم الاثنين، القمة العالمية الـ (11) للحكومات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني للسنة الثالثة على التوالي.

وتوجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الأحد 11 شباط 2024، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، للمشاركة في القمة العالمية للحكومات التي تُعقد في الأيام 12 إلى 14 من الشهر الجاري في دبي.

تأتي مشاركة رئيس الحكومة في القمة، تلبيةً لدعوة خاصة من نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ويُشارك في القمة، نخبة من القادة والمسؤولين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه الحكومات في ظل المتغيرات المتسارعة.

وعلى هامش القمة، سيعقد رئيس الحكومة سلسلة لقاءات واجتماعات مع عدد من المسؤولين وأصحاب القرار والمفكرين ورجال الأعمال العرب والإقليميين والعالميين لتسليط الضوء على دور الحكومات في معالجة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.