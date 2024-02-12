أمن

شرطة أربيل تلقي القبض على شخصٍ بتهمة سرقة 5 بيوت

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت شرطة أربيل، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على شخصٍ بتهمة إقدامه على سرقة 5 منازل في حيّين بمدينة أربيل.

وقال مصدرٌ في شرطة أربيل، إن الشخص المقبوض عليه، سرق 5 منازل في حيي زانكو وماموستيان زانكو، بعد تقديم أصحاب البيوت بلاغاً رسمياً بالحادثة.

المصدر ذاته، أكّد في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن شرطة أربيل نجحت في القبض على المتّهم بعد أقل من 24 ساعة على تقديم البلاغات.

وكشفت شرطة أربيل أن المتهم من أصحاب السوابق، وسرق كمية كبيرة من الأموال والمصوغات من المنازل الخمسة التي سرقها.

ولفتت الشرطة إلى أن المتهم وخلال تنفيذ عمليات السرقة، حاول إخفاء ملامح وجهه بهدف الإفلات من العقاب وتسجيل الحادثة ضد مجهول.

وأوضحت الشرطة، أن المتهم اعترف بارتكابه جرائم السرقة المنسوبة إليه، عقب إلقاء القبض عليه بأمرٍ من القاضي.

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