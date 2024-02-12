رئيس إقليم كوردستان وقنصل بريطانيا يتباحثان وضع العراق وكوردستان

أربيل (كوردستان 24)- تباحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مع قنصل بريطانيا الجديد في إقليم كوردستان جيمس غولدمان، الوضع العام في العراق والإقليم والمنطقة.

جاء ذلك، خلال لقاءٍ جمعهما مساء اليوم الاثنين، 12 شباط 2024، رحب فيه نيجيرفان بارزاني بـ غولدمان متمنياً له الموفقية في مهامه الجديدة.

معبراً عن كامل دعمه له في إنجاح مهامه، ومؤكداً رغبة إقليم كوردستان في تطوير العلاقات وتوسيع آفاق التعاون المشترك مع بريطانيا، بحسب بيان للموقع الرسمي لرئاسة إقليم كوردستان.

من جهته، عبّر غولدمان عن سعادته بمباشرته مهامه قنصلاً عاماً للمملكة المتحدة في إقليم كوردستان.

مؤكّداً في الوقت ذاته، على رغبة بلاده في تطوير علاقاتها مع إقليم كوردستان في المجالات كافة، واستمرار تواصلها لمساندة الإقليم.