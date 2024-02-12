سیاسة

رئيس إقليم كوردستان وقنصل بريطانيا يتباحثان وضع العراق وكوردستان

author_image Kurdistan24 اربیل
نيجيرفان بارزاني وجيمس غولدمان
نيجيرفان بارزاني وجيمس غولدمان
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- تباحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مع قنصل بريطانيا الجديد في إقليم كوردستان جيمس غولدمان، الوضع العام في العراق والإقليم والمنطقة.

جاء ذلك، خلال لقاءٍ جمعهما مساء اليوم الاثنين، 12 شباط 2024، رحب فيه نيجيرفان بارزاني بـ غولدمان متمنياً له الموفقية في مهامه الجديدة.

معبراً عن كامل دعمه له في إنجاح مهامه، ومؤكداً رغبة إقليم كوردستان في تطوير العلاقات وتوسيع آفاق التعاون المشترك مع بريطانيا، بحسب بيان للموقع الرسمي لرئاسة إقليم كوردستان.

من جهته، عبّر غولدمان عن سعادته بمباشرته مهامه قنصلاً عاماً للمملكة المتحدة في إقليم كوردستان.

مؤكّداً في الوقت ذاته، على رغبة بلاده في تطوير علاقاتها مع إقليم كوردستان في المجالات كافة، واستمرار  تواصلها لمساندة الإقليم.

ءي
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف