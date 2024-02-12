رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الاثنين 12 شباط (فبراير) 2024، مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وفي مستهل الاجتماع، عبّر رئيس الحكومة عن خالص تعازيه ومواساته لرئيس دولة الإمارات، معرباً عن تضامنه مع عائلات الجنود الثلاثة الذين فقدوا حياتهم في الصومال.

واتفق الجانبان على مواصلة تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان ودولة الإمارات، بما يوثّق سبل التنسيق والتعاون الثنائي في مختلف المجالات.