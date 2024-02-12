ثورة في برشلونة.. هؤلاء يرحلون مع تشافي في نهاية الموسم

أربيل (كوردستان 24)- الضحية الأولى للأزمة الرياضية التي يعاني منها برشلونة هو تشافي هيرنانديز، الذي أعلن أنه سيتنحى اعتبارًا من 30 يونيو. من الواضح أن قرار المدرب سيكون له عواقب على مقاعد البدلاء ولكن أيضًا على الفريق.

حتى الآن، تم الاتفاق على جميع القرارات بين الإدارة الرياضية، بقيادة ديكو، والطاقم التدريبي، الذين دافعوا عن العديد من اللاعبين، للحفاظ على التوازن في غرفة الملابس، وتجنب مغادرتهم، لكن ديكو ليس لديه علاقات وسيكون له الحرية في اتخاذ القرارات التي قد تكون مؤلمة.

في برشلونة، هناك تصور بأن المشروع لن يذهب إلى أبعد من ذلك، وأنه يجب القيام بثورة مهمة في الفريق بغض النظر عمن سيسقط. سيحدث ذلك لاحتياجات رياضية، ولكن أيضًا لأسباب اقتصادية لأنه لن يكون من الممكن التعاقد مع النجوم إذا لم يتم بيع بعض اللاعبين.

قد يكون الضحايا الأوائل هم اللاعبون الذين ستنتهي عقودهم بنهاية الموسم. سيرجي روبرتو، الذي بدا مع تشافي وكأنه سيستمر في النادي، سيرحل ولن يستمر ماركوس ألونسو أيضًا. أيضًا كلاً من جواو فيليكس وكانسيلو يراهنان على استمراريتهما طالما أن الظروف الاقتصادية مواتية لبرشلونة.

وللحفاظ عليهما في الفريق ستكون هناك تحركات قسرية. يجب على ديكو تحليل من يمكنه المغادرة ومن لا يستطيع وسيحاول تنفيذ عملية إعادة التصميم الضرورية بهدف كسب ما لا يقل عن 200 مليون يورو لتمويل الصفقات، وفق موقع سبورت.

في خط الهجوم، يجب اتخاذ القرارات لبيع أصحاب الرواتب العالية، وقبل كل شيء، تحقيق عملية بيع تؤدي في النهاية إلى منح الكثير من النقود. رافينيا لديه كل الأرقام ليكون أحد المختارين، ولكن سيكون هناك المزيد لأنه من الضروري التعاقد مع لاعبين مختلفين تمامًا.

في وسط الملعب، ستتم دراسة المخارج أيضًا طالما أنه من الممكن إغلاق انتقالات مليونية، ولكن قبل كل شيء ستكون هناك حركة في خط الدفاع. سيغادر واحد أو اثنين من لاعبي قلب الدفاع بيقين تام ولا يوجد شيء مؤكد هنا وسيعتمد الأمر على القرارات الشخصية للاعبين أنفسهم والعروض – التي سيتم دراستها كلها – عندما يتم تلقيها.

ولا شك أنه سيكون هناك حراك في الأشهر المقبلة وقرارات ضرورية لتغيير الوضع الرياضي للفريق. لقد دفع تشافي بالفعل ثمن الأداء الضعيف للفريق ولن يتم استبعاد اللاعبين. للتوقيع، سيكون من الضروري بيع الكثير وبشكل جيد ولن يتم حفظ أي شخص تقريبًا. يبدو أن الخطوط الحمراء ستختفي في محاولة لإعادة تأسيس أنفسنا كفريق. ومن ثم دع ديكو يصحح الأمر بما يمكنه إحضاره.