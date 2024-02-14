دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد ومانشستر سيتي على مشارف ربع النهائي

أربيل (كوردستان 24)- خطا كل من ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنكليزي حامل اللقب الموسم الماضي، خطوة كبيرة نحو بلوغ الدور ربع النهائي بفوزهما خارج ملعبهما على لايبزيغ الألماني وعلى كوبنهاغن الدنماركي 1-0 و3-1 تواليا الثلاثاء في ذهاب ثمن النهائي.

في المباراة الأولى في لايبزيغ، يدين ريال مدريد بالفوز إلى الهدف الرائع للاعب الوسط إبراهيم دياس بعد مجهود فردي مطلع الشوط الثاني، لكن أيضا لحارس مرماه الاوكراني آندري لونين الذي تصدى لتسع محاولات خطيرة للايبزيغ الذي كان الطرف الأفضل في الشوط الأول، لكن خبرة لاعبي ريال مدريد لعبت دورها في حسم النتيجة في مصلحته.

وفي كوبنهاغن، حذا مانشستر سيتي حذو ريال مدريد بالفوز خارج قواعده على حساب مضيفه كوبنهاغن الدنماركي 3-1.

ويدين سيتي بفوزه إلى ثلاثية البلجيكي كيفن دي بروين (10) والبرتغالي برناردو سيلفا (45+1) وفيل فودن (90+2)، بعدما كان ماغنوس ماتسن عادل لأصحاب الأرض (34).

وكان دي بروين نجم المباراة بإمتياز بعد أن سجّل هدفًا ومرر كرتين حاسمتين.

وكان نجم سيتي النروجي إرلينغ هالاند سجل السبت ثنائية الفوز على إيفرتون 2-0 في الدوري المحلي، ليجدد الموعد مع الشباك لأول مرة منذ تشرين الثاني/نوفمبر وبعد عشرة أيام على عودته من اصابة بقدمه أبعدته نحو شهرين.

وهذا الفوز الحادي عشر تواليًا لفريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا في مختلف المسابقات.