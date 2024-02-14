مانشستر سيتي يضع قدماً في ربع النهائي

أربيل (كوردستان24)- خطا مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب، خطوة كبيرة نحو بلوغ الدور ربع النهائي، عقب فوزه خارج أرضه على مضيفه كوبنهاغن الدنماركي 3-1، الثلاثاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدين سيتي بفوزه إلى ثلاثية البلجيكي كيفن دي بروين (10)، والبرتغالي برناردو سيلفا (45+1)، وفيل فودن (90+2)، بعدما كان ماغنوس ماتسن عادل لأصحاب الأرض (34).

وكان دي بروين نجم المباراة بامتياز بعد أن سجّل هدفاً ومرر كرتين حاسمتين.

وكان نجم سيتي النروجي إرلينغ هالاند، سجل السبت ثنائية الفوز على إيفرتون 2-0 في الدوري المحلي، ليجدد الموعد مع الشباك لأول مرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) وبعد عشرة أيام على عودته من إصابة بقدمه أبعدته نحو شهرين.

وهذا الفوز الحادي عشر تواليًا لفريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا في مختلف المسابقات.

وكانت هذه المرة هي الثانية فقط التي يخوض فيها الفريق الدنماركي الأدوار الاقصائية في تاريخه، بعدما كان نجح في التفوّق على مانشستر يونايتد وغلطة سراي التركي، ليرافق بايرن ميونيخ عن المجموعة الأولى.

وتفوّق سيتي فنيًا خلال الشوط الأول، وترجم دي بروين هذا التفوّق من خلال منحه أسبقية مبكرة من تسديدة منخفضة (10).

وتابع سيتي ضغطه نحو منطقة أصحاب الأرض بحثاً عن هدف ثان، إلا أنّ خطأ كبيراً من الحارس البرازيلي إيدرسون، سمح لماتسن بمعادلة النتيجة من تسديدة مذهلة على مشارف المنطقة (34).

غير أنّ الضيوف دخلوا إلى استراحة الشوطين مطمئني البال بعض الشيء، بعدما أعادهم سيلفا إلى المقدمة إثر تمريرة رائعة من دي بروين، فغمزها الأول بيسراه داخل المرمى(45+1).

وفي الشوط الثاني، تابع سيتي من حيث أنهى في الأول، من حيث الضغط والهيمنة على الاستحواذ، من دون أن يتمكن من إيجاد المرمى في ظل تقوقع دفاعي لأصحاب الأرض.

وحصل سيتي على غير فرصة لتعزيز تقدمه، لكنّ حارس كوبنهاغن البولندي كاميل غرابارا، كان في المرصاد لتصدي لمحاولتين خطيرتين لدي بروين، والبديل البلجيكي جيريمي دوكو.

لكنّ فودن نجح في تعزيز غلة سيتي قبيل مباراة الإياب بعدما سجّل هدفاً ثالثاً، إثر لعبة جماعية وصلت إلى دي بروين داخل المنطقة قبل أن يرجعها بذكاء إلى فودن المتقدم الذي سددها داخل المرمى (90+2).