تأهب لمواجهة فيضانات محتملة في أربيل

أربيل(كوردستان24)- أكد نائب محافظ أربيل، مسعود كارش، انه وبعد توقعات نشرتها الأنواء الجوية في إقليم كوردستان، أجريت كافة الاستعدادات، لمواجهة أي فيضانات محتملة في أربيل.

وقال كارش، اليوم الأربعاء 14 شباط 2024، لـ كوردستان24، "نحن في حالة تأهب، حيث تواصلت معنا مديرية الأنواء الجواية، وحذرتنا من هطول موجة أمطار قوية، ستستمر حتى نهار الجمعة".

وفقاً لـ كارش، تشير التوقعات إلى هطول قرابة الـ 50 ملم من الأمطار، حيث ستعم الأمطار مركز أربيل وضواحيها.

واجتمع المدراء العامون للبلديات مع مدير عام الري في أربيل، لتحديد المسؤولية الخاصة، لكل منهم، حيث رأى كورش أنه "إذا سقطت الـ 50 ملم من الأمطار الناعمة، خلال 24 ساعة، فلن تتسبب بمشكلة، ولكن إذا هطلت الأمطار بغزارة، قد تتسبب بفيضانات".

وأعلن قسم التنبؤات في المديرية العامة للأرصاد الجوية والزلازل التابعة لوزارة النقل والاتصالات بحكومة إقليم كوردستان، عن حالة الطقس خلال 48 ساعة المقبلة في مختلف مناطق الإقليم.

وبحسب بيانٍ لقسم التنبؤات، ستغطي الأمطار كافة مناطق إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، تبدأ من محافظة دهوك.

وخلال فترة المساء، تنخفض كمية الأمطار إلى متوسطة مع فرص لازديادها في أوقاتٍ متأخرة من الليل مصحوبة بالرعد، خاصةً في شمالي دهوك وشرقها وبعض مناطق أربيل.

أما حالة الطقس ليوم غدٍ الخميس، فتكون الأجواء غائمة في معظم الأوقات، مع فرص هطول أمطار خفيفة، مع اشتدادها في بعض المناطق ومصاحبة بالعواصف الرعدية.

وتوقّع قسم التنبؤات، هطول أمطارٍ غزيرة في منطقة كرميان، مع احتمال ارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق.

وفيما يأتي درجات الحرارة المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة:

أربيل 14 درجة مئوية

السليمانية 13 درجة مئوية

دهوك 13 درجة مئوية

كركوك 16 درجة مئوية

حلبجة 12 درجة مئوية

زاخو 13 درجة مئوية

سوران 10 درجات مئوية

حاجي عمران 5 درجات مئوية

كرميان 16 درجة مئوية