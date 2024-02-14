إقليم كوردستان يشهد هطول أمطار تستمر عدة أيام

أربيل (كوردستان 24)- أعلن قسم التنبؤات في المديرية العامة للأرصاد الجوية والزلازل التابعة لوزارة النقل والاتصالات بحكومة إقليم كوردستان، عن حالة الطقس خلال 48 ساعة المقبلة في مختلف مناطق الإقليم.

وبحسب بيانٍ لقسم التنبؤات، ستغطي الأمطار كافة مناطق إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، تبدأ من محافظة دهوك.

وخلال فترة المساء، تنخفض كمية الأمطار إلى متوسطة مع فرص لازديادها في أوقاتٍ متأخرة من الليل مصحوبة بالرعد، خاصةً في شمالي دهوك وشرقها وبعض مناطق أربيل.

أما حالة الطقس ليوم غدٍ الخميس، فتكون الأجواء غائمة في معظم الأوقات، مع فرص هطول أمطار خفيفة، مع اشتدادها في بعض المناطق ومصاحبة بالعواصف الرعدية.

وتوقّع قسم التنبؤات، هطول أمطارٍ غزيرة في منطقة كرميان، مع احتمال ارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق.

وفيما يأتي درجات الحرارة المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة:

أربيل 14 درجة مئوية

السليمانية 13 درجة مئوية

دهوك 13 درجة مئوية

كركوك 16 درجة مئوية

حلبجة 12 درجة مئوية

زاخو 13 درجة مئوية

سوران 10 درجات مئوية

حاجي عمران 5 درجات مئوية

كرميان 16 درجة مئوية