سیاسة

رئيس إقليم كوردستان يستقبل القائم بأعمال السفارة الأميركية في العراق

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، 14 شباط 2024 في أربيل، القائم بأعمال السفارة الأميركية في العراق ديفد بيرغر.

ونوقشت خلال الاجتماع، علاقات الولايات المتحدة الأميركية مع العراق وإقليم كوردستان، والمشاكل العالقة بين أربيل وبغداد والحوار من أجل حلها، ودور ومكانة العراق في المنطقة وعلى المستوى الدولي، واستهداف قوات التحالف الدولي في العراق وإقليم كوردستان.

وتبادل الجانبان الآراء بشأن الأوضاع الأمنية في العراق والمنطقة ودور قوات التحالف الدولي، وأكدا على أهمية حماية الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، كما بحث الجانبان مجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك.

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