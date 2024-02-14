سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

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رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي محمد بن راشد آل مكتوم

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في دبي، اليوم الأربعاء 14 شباط (فبراير) 2024، مع نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وجرى في الاجتماع، الذي حضره ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ونائب حاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد وعدد من كبار المسؤولين الإماراتيين، بحث آفاق تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبّر رئيس الحكومة عن شكره لدولة الإمارات على دعمها المتواصل لحكومة إقليم كوردستان.

وأعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن سعادته بمشاركة وفد حكومة إقليم كوردستان في القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، مؤكداً حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات.

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