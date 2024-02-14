هل غداً عطلة رسمية في أربيل؟.. المُحافظ يجيب

أربيل (كوردستان 24)- أكد محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم الأربعاء 14 شباط 2024، أن الدوام سيكون رسمياً في محافظة أربيل يوم غدٍ الخميس.

وقال خوشناو في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن "الدوام سيكون رسمياً في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية في حدود محافظة أربيل، ولن تكون هناك عطلة".

وأشار محافظ أربيل إلى أنه "تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لمواجهة خطر الفيضانات، ولا يوجد ما يدعو إلى إعلان يوم غدٍ الخميس 14 شباط 2024 عطلةً رسمية".

من جانبه، قال نائب محافظ أربيل مسعود كارش في تصريحٍ لـ كوردستان24، اليوم الأربعاء، إنه "بعد توقعاتٍ نشرتها الأنواء الجوية في إقليم كوردستان من هطول أمطارٍ غزيرة، اُجريت كافة الاستعدادات لمواجهة أي فيضانات محتملة في أربيل".

وشدد كارش على "أننا في حالة تأهب، حيث تواصلت معنا مديرية الأنواء الجواية، وحذرتنا من هطول موجة أمطار قوية، ستستمر حتى نهار الجمعة".

وشدد على أن "التوقعات تشير إلى هطول قرابة الـ 50 ملم من الأمطار، حيث ستعم الأمطار مركز أربيل وضواحيها".

واجتمع المدراء العامون للبلديات مع مدير عام الري في أربيل لتحديد المسؤولية الخاصة لكل منهم، حيث رأى كورش أنه "إذا سقطت الـ 50 ملم من الأمطار الناعمة خلال 24 ساعة فلن تتسبب بمشكلة، ولكن إذا هطلت الأمطار بغزارة قد تؤدي إلى حدوث فيضانات".