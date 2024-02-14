محما خليل: "الهجرة العراقية" فشلت في تقديم الخدمات للنازحين

أربيل (كوردستان 24)- أكد العضو في مجلس النواب العراقي محما خليل، اليوم الأربعاء، أن وزارة الهجرة والمهجرين العراقية فشلت في تقديم الخدمات للنازحين، وليست لديها أية خطة بشأن عودتهم إلى مناطقهم الأصلية.

وبشأن الدعوات المطالبة بإلغاء وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، وإسناد عملها إلى لجنةٍ خاصة، يشرف عليها رئيس الوزراء الاتحادي، قال محما خليل في تصريحٍ لـ كوردستان24، إنه "منذ مدة تقوم وزارة الهجرة بتوزيع مواد منتهية الصلاحية على مخيمات النازحين".

وأضاف عضو مجلس النواب العراقي، أن "النفط الأبيض الذي تم توزيعه على النازحين يحتوي على نسبة عالية من الكبريت، وهو سببٌ رئيسي للإصابة بالسرطان".

كما أشار خليل إلى أن "وزيرة الهجرة فشلت في أداء واجباتها، وليست لديها أية خطة لعودة النازحين إلى مناطقهم"، مبيناً أنه "لغاية الآن لم يتم تعويض النازحين الذين يعيشون خارج المخيمات، في حين أن هناك نثرية تحت تصرف الوزارة تصل إلى نحو 180 مليار دينار".

وفي وقتٍ سابق، قال رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي ماجد شنكالي، في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن وزارة الهجرة والمهجرين العراقية تستخدم ملف النازحين كورقةٍ سياسية إزاء إقليم كوردستان.

وشدد شنكالي على أنه "من الواضح للجميع أن وزارة الهجرة والمهجرين فاسدة في قضية توزيع السلع والمواد الغذائية، لأنها قامت مراراً ببيع المواد المخصصة للنازحين مقابل الحصول على المال خارج المخيمات".

ولفت إلى أن "وزيرة الهجرة كانت تشغل منصب وزيرة الهجرة في عهد رئيس الوزراء الاتحادي السابق مصطفى الكاظمي، ولم تتمكن من النجاح في أداء مهامها في ذلك الوقت، وللأسف من جديد تم انتخابها في عهد هذه التشكيلة لشغل منصب وزيرة للهجرة".

وأوضح أن "رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني على علمٍ بالفساد الموجود في وزارة الهجرة والمهجرين، لكنه مع الأسف لم يتخذ أي إجراءٍ أو موقف إزاء ذلك".