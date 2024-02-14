خالد الدبوني: العراق لا يزالُ بحاجةٍ إلى بقاء القوات الأمريكية في البلاد

أربيل (كوردستان 24)- أكد عضو المكتب السياسي لحزب متحدون خالد الدبوني، اليوم الأربعاء، أن العراق لا يزالُ بحاجةٍ إلى بقاء القوات الأمريكية في البلاد.

وقال الدبوني في مقابلةٍ مع كوردستان24، إن "مجلس النواب العراقي يعيش في وضعٍ صعب، وهناك انقسام بداخله، وهذا الأمر متعلق بالمواقف السياسية للأحزاب".

وأشار الدبوني إلى أن "شغور منصب رئيس مجلس النواب غيرُ مرتبطٍ بالسنة فقط، بل القضية متعلقة بالجانب الشيعي كذلك، وهم أيضاً ليس لديهم رأيهم موحد بهذا الصدد".

وأوضح أنه "عوض الذهاب نحو معالجة مشاكل البرلمان، فإن الطرف الشيعي مُنشغلٌ بتوجيه التُهم إلى الجانب السُني، ولا سيّما في مسألة انسحاب القوات الأمريكية من العراق".

وأكد الدبوني أنه "ليس هناك ما يضمن أن الانسحاب الأمريكي من العراق سيُنهي الهجمات على العراق، خصوصاً أن العراق لا يتعرض لهجماتٍ من الولايات المتحدة فحسب، بل من دولٍ أُخرى أيضاً، لذا فإن السنة لن يُطالبوا بانسحاب القوات الأمريكية من العراق، وهذا لن يحدث".

ولفت إلى أن "قرار انسحاب القوات الأمريكية من العراق، هو قرارٌ اتُخذ بشكلٍ عشوائي"، موضحاً أن "سياسات البلدان لا تسير على هذا النحو، لا سيّما وأن العراق لا يزالُ يفتقد لقوةٍ قوية، يستطيع من خلالها الدفاع عن نفسه".

وفي وقتٍ سابق، قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) سابرينا سينغ، إن قوات الولايات المتحدة موجودة في العراق "بناءً على طلب الحكومة العراقية".

كما أكدت خلال ردٍ على سؤال مراسل كوردستان24، أن الولايات المتحدة "ترحب بوقف الهجمات ضد قواتها في العراق وسوريا"، معتبرةً أن قوات الأمن العراقية "شريكٌ مهم".

ولفتت إلى أن تهديد داعش "انخفض، لكنه لا يزالُ موجوداً في المنطقة"، مشددةً على أن "المحادثات مع العراق "مستمرة لتغيير مهمة القوات الأمريكية".