سیاسة

نيجيرفان بارزاني: حكومة كوردستان تعاملت بكل شفافية مع بغداد في ملف العائدات

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نيجيرفان بارزاني
نيجيرفان بارزاني
کوردستان رئاسة إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني

أربيل(كوردستان24)- أكد رئيس إقليم كوردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، لقناتي "العريبة" و"الحدث"، الأربعاء 14 شباط 2024، ضرورة "وضع حد لتصرفات الفصائل المسلحة"، مؤكداً أن حكومة الإقليم تعاملت بكل شفافية مع بغداد في ملف العائدات.

وقال إن الإقليم لديه "خشية من عدم قدرة بغداد على حمايته"، مشيراً إلى أن "التحديات الحالية أصعب من مرحلة داعش، وأن خط الجبهة بات غير معلوم".

وثمّن رئيس إقليم كوردستان العراق "موقف رئيس الحكومة العراقية شيّاع السوداني"، وحث الحكومة العراقية على "لعب دور أساسي في حماية الإقليم".

وأوضح أن الإقليم سيقرر مصير وجود قوات التحالف "ضمن إطار العراق وليس بمفرده".

ونفى رئيس إقليم كوردستان، وجود أي علاقات بين الإقليم وإسرائيل قائلا: "ليس لدينا أي علاقات مع إسرائيل ولا أي مقار للموساد (الاستخبارات الإسرائيلية)".

وأكد أن "مزاعم إيران بوجود قوات للموساد بالإقليم ليست صحيحة"، موضحا أن طهران "لم تقدم أي أدلة لبغداد على وجود قوات للموساد بالإقليم".

وشدد على أن "الإقليم ليس مصدرا لتهديد إيران"، وأن "القصف الإيراني الذي تسبب بقتل المدنيين لا يمكن تصنيفه ضمن الصداقة".

واستهدفت إيران وفصائل عراقية مسلحة، تسمي نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق"، في هجمات منفصلة ومتكررة، مواقع بإقليم كوردستان".

وحول العلاقات مع أنقرة، قال رئيس إقليم كوردستان العراق: "نرفض قطعيا أن يستخدم حزب العمال الكوردستاني أراضينا ضد تركيا".

وذكر أن "حزب العمال الكوردستاني مصدر تهديد لجيراننا، وصداع كبير لنا ولبغداد".

وعن بغداد، أوضح أن "النظام الفيدرالي في العراق لم يتم تطبيقه رغم مرور 20 عاما".

وأشار إلى أن حكومة الإقليم "تعاملت بكل شفافية مع بغداد في ملف العائدات"، معتبراً أن الوضع الاقتصادي في الإقليم "صعب ومعقد".

 

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