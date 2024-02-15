آثار جانبية خطيرة للاستخدام الطويل للمليّنات

أربيل (كوردستان24)- إن الإمساك وعدم القدرة على التبرز والإحساس المزعج الذي يأتي مع مرور البراز الجاف والصلب والمتكتل يمكن أن يجعل الأمر أكثر إزعاجًا.

في مثل هذه الظروف، يوصي الخبراء عادة بزيادة تناول الألياف وشرب الكثير من الماء. ومع ذلك، قد يشعر بعض الأشخاص بالحاجة إلى تناول المسهلات والملينات، وهو نوع من الأدوية يساعد على تخفيف الإمساك ومنعه. لكن هل هذه الملينات آمنة للاستخدام على المدى الطويل؟ هل يجب أن تأخذها في كل مرة تجد فيها صعوبة في إخراج البراز؟ هذا ما يكشفه تقرير جديد نشره موقع onlymyhealth الطبي المتخصص.

الإمساك والملينات

الملين هو دواء مصمم لعلاج الأشخاص الذين يعانون من الإمساك ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى، مثل متلازمة القولون العصبي (IBS).

والإمساك المزمن هو عندما يكون لديك أقل من ثلاث مرات في الأسبوع، ويكون البراز في الغالب صلبًا أو متكتلًا، وحركات الأمعاء الصعبة لأكثر من 6 أشهر؛ في مثل هذه الحالات يمكن أن تساعد الملينات في تعزيز عملية الهضم وحركات الأمعاء السهلة التي لا تتطلب الإجهاد.

ومع ذلك، ليس كل من يعاني من الإمساك يحتاج إلى أدوية مسهلة.

ومن أجل المزيد من التوضيح، قال الدكتور سوشروت سينغ المدير الإضافي لأمراض الجهاز الهضمي بمستشفى فورتيس بنويدا "إن الملينات تُستخدم غالبًا في حالة تغير نمط الحياة، مثل زيادة كمية الألياف في نظامك الغذائي، وشرب الكثير من السوائل، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. ويمكن أن توفر الراحة للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي، والإمساك المزمن مجهول السبب، والإمساك الناجم عن المواد الأفيونية. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدامها أحيانًا أيضًا لتفريغ الأمعاء قبل إجراءات مثل تنظير القولون".

فهم إساءة استخدام الملينات وآثارها الجانبية

يشير تعاطي الملينات المتكرر الى التسبب في حركات الأمعاء، عادة دون أي ضرورة طبية.

ووفقًا لموقع Medical News Today، يرتبط هذا السلوك عادةً بالأفراد الذين يحاولون إنقاص الوزن بسرعة أو التعامل مع اضطرابات الأكل.

فقد قامت دراسة نشرت بالمجلة الدولية لاضطرابات الأكل بمتابعة مجموعة من النساء الشابات لمدة 10 سنوات لمعرفة ما إذا كان استخدام حبوب الحمية أو المسهلات لإنقاص الوزن يزيد من خطر الإصابة باضطرابات الأكل. فوجدت أن النساء اللاتي استخدمن هذه المنتجات كن أكثر عرضة للإصابة باضطراب الأكل بنسبة 3 إلى 5 مرات في غضون 5 سنوات مقارنة باللاتي لم يفعلن ذلك، ما يؤكد الأبحاث السابقة التي تشير إلى أن استخدام هذه المنتجات للتحكم في الوزن يمكن أن يكون بمثابة علامة حمراء لمرض السكري.

اضطرابات الأكل في المستقبل

وفقًا للدكتور سينغ، فإن الملينات المنشطة مثل بيساكوديل، وزيت الخروع، وكاسكارا ساجرادا، والسنا، والفينول فثالين هي الملينات الأكثر شيوعًا التي يتم إساءة استخدامها، ووصفها بأنها خطيرة، على الرغم من أنها أدوية بدون وصفة طبية.

وان أحد الآثار الجانبية الشائعة المرتبطة باستخدام الملين على المدى الطويل هو عدم توازن الكهارل. وتشمل الإلكتروليتات الكالسيوم والكلوريد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم، والتي تساعد في تنظيم العديد من وظائف الجسم.

ويوضح الدكتور سينغ، أن عدم توازن الشوارد الكهربائية يمكن أن يسبب تغيرات في ضربات القلب، والضعف، والارتباك، والنوبات. علاوة على ذلك، يمكن أن يسبب أيضًا الجفاف، وتلف الأعصاب والعضلات في الجهاز الهضمي، ويؤدي إلى الاعتماد على الملينات، وتلف الكلى، وسوء امتصاص العناصر الغذائية.

طرق طبيعية لعلاج الإمساك

بدلًا من اختيار الملينات، ما لم تكن ضرورية من الناحية الطبية، يمكنك أيضًا اللجوء إلى تغييرات نمط الحياة الصحية.

يبين سينغ "ان تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة يمكن أن يعزز الهضم الصحي وحركة الأمعاء المنتظمة. كما ان الترطيب أمر بالغ الأهمية أيضًا، لأن شرب الكثير من الماء يساعد على تليين البراز ويساعد على مروره. حيث يعمل الاثنان معًا على زيادة حجم البراز، ما يساعد على تحريكه بسرعة عبر القولون. اما بالنسبة لأولئك الذين يتناولون مكملات الألياف، فمن الضروري شرب كمية كافية من الماء لتقليل احتمالية الإصابة بانتفاخ البطن والانسداد المحتمل".

يعد استخدام الملين أمرًا شائعًا بين الأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن. ومع ذلك، من المهم استشارة أخصائي الرعاية الصحية لتحديد ما إذا كنت في حاجة إليه حقًا وما إذا كان من الممكن تخفيف الأعراض باستخدام العلاجات الطبيعية.

وفي حين أن الملينات يمكن أن توفر راحة قصيرة المدى للإمساك المزمن، فإن التغييرات الغذائية، وزيادة النشاط البدني، وإدارة الإجهاد يمكن أن تحسن صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.