منى قهوجي: فتح ملف المكونات ذريعة لتأجيل الانتخابات

أربيل(كوردستان24)- أكدت نائبة رئيس حزب الإصلاح التركماني، منى قهوجي، أن المادتين 120 و121، في الدستور، تبينان سلطات إقليم كوردستان، بشكلٍ واضح وعلني، وفتح ملف المكونات، مجرد ذريعة لتأجيل الانتخابات.

وقالت قهوجي، لـ كوردستان24، اليوم الخميس 15 شباط 2024، إنه "لعدم انتخاب رئيس لمجلس النواب العراقي، خطورة كبيرة، لذا يجب أن تجتمع كافة الأطراف السياسية، في إقليم كوردستان، على القضايا الوطنية، لتضمن العملية الديمقراطية حماية كافة المؤسسات في كوردستان".

وأضافت، أن " المادتين 120 و121 للدستور، توضحان سلطات إقليم كوردستان، مما يؤكد أن المحكمة الاتحادية تخالف الدستور، كما أنه من قواعد المحكمة الاتحادية، أن المدعي يجب أن لا يكون مستفيداً من المؤسسة، وبالتالي فإن الشخص الذي اشتكى من شرعية الانتخابات في المحكمة الاتحادية، هو المستفيد من هذه المؤسسة".

وأشارت إلى إن حل الانتخابات البرلمانية في كوردستان وغيابها خطر، ليس على المكونات فقط بل على الإقليم بشكل عام، يجب إجراء الانتخابات، لحماية مؤسسات إقليم كوردستان".

وتابعت، "الشكوى مقدمة من الاتحاد الوطني الكوردستاني، وعلينا سحب هذه القضية في أقرب وقت ممكن".

واجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، (الثلاثاء، 13 شباط 2024)، برئيس ونواب وأعضاء محكمة التمييز في إقليم كوردستان.

وخلال الاجتماع الذي حضره وزير العدل في حكومة إقليم كوردستان، نوقشت مسألة تأخر صدور قرار المحكمة العليا الاتحادية العراقية في قضية قانون انتخابات برلمان كوردستان والأبعاد الدستورية والقانونية لذلك التأخير والاحتمالات والتداعيات المرتبطة به.

وأكد نيجيرفان بارزاني أن رئاسة إقليم كوردستان والجهات المعنية ستتخذ كل الإجراءات الكفيلة بإجراء انتخابات برلمان كوردستان، وفق بيانٍ لموقع رئاسة إقليم كوردستان.

لافتاً إلى أن رؤى وملاحظات المشاركين في الاجتماع حول هذا الموضوع ستحمل على محمل الجد والاهتمام وسيجري العمل عليها.

وفي الـ 3 من أغسطس آب 2023، أكّد المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان دلشاد شهاب، في مؤتمرٍ صحفي أن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني أصدر مرسوماً أعلن فيه يوم 25 شباط 2024 موعداً لإجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان بدورته السادسة، ودعا جميع الأطراف باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبعد انتهاء الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان، في 9 تشرين الأول 2022، أصدر برلمان كوردستان القانون رقم 12 لتمديد الدورة الخامسة.

وفي 22 مايو/أيار 2023، قرر برلمان إقليم كوردستان إعادة تفعيل مفوضية الانتخابات والاستفتاء، لكن المحكمة الاتحادية العليا العراقية أعلنت أن إعادة التنشيط غير قانونية.

وأبلغت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق رئاسة إقليم كوردستان من أنها لا تستطيع إجراء الانتخابات البرلمانية في 25 فبراير، داعيةً إياها إلى تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات.