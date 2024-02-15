الارصاد الجوية: استمرار هطول الامطار في كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العام للارصاد الجوية والزلازل بوزارة النقل والاتصالات في حكومة كوردستان، في بيان لها اليوم الخميس 15 شباط 2024 عن توقعات الطقس لـ48 ساعة القادمة.

وبحسب البيان فإن "هطول الامطار سيستمر وتكون مستويات الامطار متوسطة في المناطق الجبلية ومراكز المدن، ويتوقع هطول أعلى كمية من الامطار بعد ظهر اليوم في كرميان والاجزاء الجنوبية من محافظة السليمانية، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية في بعض الاحيان، وتأثير هذه الموجة من الامطار سيقل على منطقتنا ليلاً".

أما عن يوم غد الجمعة 16 شباط 2024 تتوقع الارصاد الجوية ان "تكون السماء غائمة جزئياً ثم تتحول الى سحابة كاملة، أما بعد الظهر فتكون الامطار على شكل رذاذ وأحياناً أمطار متوسطة في بعض المناطق، وخاصة في بعض المناطق الجبلية بمحافظتي أربيل والسليمانية".

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم:

أربيل: 16

السليمانية: 16

دهوك: 16

كركوك: 19

حلبجة: 16

زاخو: 15

سوران: 10

حاج عمران: 6

كرميان: 20