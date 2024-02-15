صاعقة رعدية تضرب نقطة عسكرية لقوات البيشمركة

أربيل(كوردستان24)- أعلن قائممقام قضاء ميركسور، غفور أحمد، اليوم الخميس 15 شباط 2024، أن قوات البيشمركة الخمس الذين تعرضت نقطتهم العسكرية في ناحية شيروان، لصاعقة رعدية، بصحة جيدة، وإصاباتهم سطحية، وسيغادرون المستشفى إلى منازلهم.

ورافقت موجة الأمطار الغزيرة التي تعم إقليم كوردستان، صواعق رعدية، ضربت إحداها نقطة عسكرية لقوات البيشمركة في ناحية شيروان بقضاء ميركسور، أصابت 5 من قوات البيشمركة.

وتفقد قائممقام ميركسور غفور أحمد، المصابين في مستشفى الطوارئ، للإطمئنان عن صحتهم، حيث أعلن، أنهم "أجريت لهم كافة الفحوصات اللازمة، وسيرسلون إلى منازلهم، حتى تماثلهم للشفاء بشكلٍ كامل".

يذكر أن الصاعقة الكهربائية التي ضربت تلك النقطة العسكرية، أسفرت عن تعرض 5 من قوات البيشمركة، لإصابات وأعراض جانبية، ضمنها الغثيان والإقياء، حيث تم نقلهم إلى مستشفى طوارئ ميركسور لتلقي العلاج.

وأعلنت المديرية العام للارصاد الجوية والزلازل بوزارة النقل والاتصالات في حكومة كوردستان، في بيان لها اليوم الخميس 15 شباط 2024 عن توقعات الطقس لـ48 ساعة القادمة.

وبحسب البيان فإن "هطول الامطار سيستمر وتكون مستويات الامطار متوسطة في المناطق الجبلية ومراكز المدن، ويتوقع هطول أعلى كمية من الامطار بعد ظهر اليوم في كرميان والاجزاء الجنوبية من محافظة السليمانية، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية في بعض الاحيان، وتأثير هذه الموجة من الامطار سيقل على منطقتنا ليلاً".

أما عن يوم غد الجمعة 16 شباط 2024 تتوقع الارصاد الجوية ان "تكون السماء غائمة جزئياً ثم تتحول الى سحابة كاملة، أما بعد الظهر فتكون الامطار على شكل رذاذ وأحياناً أمطار متوسطة في بعض المناطق، وخاصة في بعض المناطق الجبلية بمحافظتي أربيل والسليمانية".