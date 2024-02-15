رئيس إقليم كوردستان يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن

أربيل (كوردستان 24)- توجه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس 15 شباط 2024، إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، اطلعت عليه كوردستان24، أن "رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، غادر بعد ظهر اليوم الخميس 15 شباط 2024 مدينة أربيل، متوجهاً إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن".

وأشار البيان إلى أنه سيكون لـ "نيجيرفان بارزاني خلال فترة انعقاد المؤتمر لقاءات واجتماعات مع زعماء وكبار مسؤولي الدول، حيث سيتبادل معهم الآراء ووجهات النظر حول الأوضاع الأمنية والتحدّيات التي تواجه أمن واستقرار العراق والمنطقة والعالم، كما سيعرض رؤية إقليم كوردستان لهذه القضايا".

وتابع البيان: "كما سيبحث رئيس إقليم كوردستان سبل تعزيز العلاقات، ومواجهة الإرهاب، والتعاون المشترك في مجال الأمن، وأهمية العمل المشترك والسعي لحماية أمان واستقرار العراق والشرق الأوسط وإبعادهما عن التعقيدات والتوترات، مع زعماء ومسؤولي البلاد الذين سيجتمع معهم".

ومؤتمر ميونخ للأمن، هو اجتماع سنوي لرؤساء دول وحكومات وقادة عسكريين ورؤساء أجهزة أمن ومخابرات ودبلوماسيين كبار من جميع أنحاء العالم، لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً المتعلقة بالأمن الدولي.

وتبدأ نسخة عام 2024، يوم الجمعة الموافق 16 شباط فبراير الجاري، وتستمر حتى الـ 18 من الشهر نفسه، في ميونخ ثالث أكبر مدينة في ألمانيا.

ومع احتدام الصراعات في أكثر من جبهة حول العالم، تتصدر جُملة من القضايا أجندة المؤتمر، في مقدمتها الحرب في قطاع غزة وأوكرانيا، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وتغير المناخ، وتأثير الاضطرابات السياسية.