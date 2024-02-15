إبيكور تدعو الكونغرس الأمريكي إلى ممارسة الضغوط على بغداد لاستئناف تصدير نفط كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- وجهت جمعية صناعة النفط الكوردستانية "إبيكور" رسالةً إلى الكونغرس الأمريكي، وطالبت فيها بممارسة الضغوط على الحكومة الاتحادية، لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي.

وتقول رسالة إبيكور، إن "الحكومة الاتحادية في بغداد تتعمد منع انتاج النفط بشكلٍ كُلي في كوردستان، ما يُسفر عن خسارة شهرية تصل إلى نحو مليار دولار".

وتُشير إبيكور إلى "تصريحاتٍ لرئيس الوزراء مسرور بارزاني، حين يقول: إننا نتطلع إلى مزيدٍ من الدعم الأمريكي"، مبينةً أنه "على الولايات المتحدة التدخل وتقديم يد العون لحكومة إقليم كوردستان".

وتضيف إبيكور أن "إغلاق الأنانيب يُعتبر حصاراً نفطياً سياسياً، ويُلحق أضراراً مباشرة بمصالح واستثمارات الولايات المتحدة الأمريكية".

وتؤكد الرسالة أنه "على الحكومة الاتحادية المباشرة باستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان في أسرع وقت"، مشيرةً إلى أن "الحكومة الاتحادية ترفض إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة".

في وقتٍ سابقٍ أيضاً، دعت جمعية صناعة النفط الكوردستانية "إبيكور"، الكونغرس الأمريكي إلى اتخاذ خطوات عاجلة والضغط على بغداد لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.

وأشارت إلى أن "توقف تصدير نفط إقليم كوردستان، إلى جانب عدم إرسال الحكومة الاتحادية حصة الإقليم من الموازنة، يهدد الاستقرار المالي لإقليم كوردستان".

وأوضحت أن "إقليم كوردستان يُعتبر حليفاً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط"، وأن أمريكا قامت "باستثمارات كبيرة في القطاعين العام والخاص في إقليم كورستان".

وأوقفت تركيا في الـ 25 من مارس آذار 2023، شحن نفط إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان، بعد قرار تحكيم دولي ألزم بدفع تعويضاتٍ إلى بغداد، بسبب سماح

وكانت تركيا قد أوقفت التدفقات عبر خط الأنابيب الواقع في إقليم كوردستان، يوم 25 مارس آذار 2023، بعد أن أمر حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية، أنقرة بدفع تعويضات لبغداد، بسبب تصدير النفط عبر إقليم كوردستان دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية بين عامي 2014 و2018.