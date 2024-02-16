رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع رئيس الوزراء القطري

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، مع رئيس وزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، أنه "ضمن برنامج لقاءاته واجتماعاته في مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في ألمانيا، اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ظهر اليوم (الجمعة 16 شباط 2024)، مع رئيس وزراء ووزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني ".

وأشار البيان إلى أن "الجانبين تبادلا في الاجتماع الآراء ووجهات النظر حول التطورات الأمنية في المنطقة، والحرب في غزة، والأوضاع المعقدة للشرق الأوسط والاحتمالات والتداعيات المتوقعة لها، وشددا على أهمية وضرورة التعاون المشترك بين دول المنطقة من أجل حماية الأمن والاستقرار".

وأوضح البيان أن "تعاون قطر مع العراق وإقليم كوردستان في مواجهة خطر الإرهاب والتحدّيات الأمنية، ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، شغلت محوراً آخر للاجتماع".

وتوجه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس 15 شباط 2024، إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن.

وقالت رئاسة الإقليم إنه سيكون لنيجيرفان بارزاني خلال فترة انعقاد المؤتمر لقاءات واجتماعات مع زعماء وكبار مسؤولي الدول، حيث سيتبادل معهم الآراء ووجهات النظر حول الأوضاع الأمنية والتحدّيات التي تواجه أمن واستقرار العراق والمنطقة والعالم، كما سيعرض رؤية إقليم كوردستان لهذه القضايا.

ومؤتمر ميونخ للأمن، هو اجتماع سنوي لرؤساء دول وحكومات وقادة عسكريين ورؤساء أجهزة أمن ومخابرات ودبلوماسيين كبار من جميع أنحاء العالم، لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً المتعلقة بالأمن الدولي.

وتبدأ نسخة عام 2024، اليوم الجمعة الموافق 16 شباط فبراير الجاري، وتستمر حتى الـ 18 من الشهر نفسه، في ميونخ ثالث أكبر مدينة في ألمانيا.

ومع احتدام الصراعات في أكثر من جبهة حول العالم، تتصدر جُملة من القضايا أجندة المؤتمر، في مقدمتها الحرب في قطاع غزة وأوكرانيا، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وتغير المناخ، وتأثير الاضطرابات السياسية.