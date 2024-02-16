نيجيرفان بارزاني ووفد من مجلس الشيوخ الأمريكي يبحثان آخر التطورات الأمنية في العراق

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ووفد من مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة، آخر التطورات الأمنية في العراق.

وقال بيان صادر عن رئاسة الإقليم، إنه "في مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا، اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بعد ظهر اليوم الجمعة 16 شباط 2024، مع وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي برئاسة السيناتور دون سوليفان".

وأشار البيان إلى أن نيجيرفان بارزاني تباحث مع الوفد الأمريكي "علاقات واشنطن مع العراق وإقليم كوردستان، وسلطوا الضوء على آخر التطورات الأمنية في العراق".

وجاء في البيان: "وأكد الجانبان على تعزيز علاقات أمريكا والعراق في إطار الاتفاق الاستراتيجي بينهما، وأشاروا إلى استهداف قوات التحالف الدولي في العراق وآثارها الأمنية والعسكرية".

وأوضح البيان أنه "اتفقت آراء نيجيرفان بارزاني ووفد مجلس الشيخ الأمريكي على ضرورة حفظ أمن وسلامة قوات التحالف الدولي والبعثات الدبلوماسية في العراق وأن لا يسمح للفصائل المسلحة بتخريب أمن واستقرار العراق وتعريض سيادته للخطر".

بدوره، أكد الوفد بحسب ما أفاد البيان، "استمرار دعم أمريكا للعراق وإقليم كوردستان في مواجهة الإرهاب وخطر داعش والتهديدات الأمنية، كما وصف علاقات بلاده مع العراق وإقليم كوردستان بالمهمة".

من جانبه، أعرب نيجيرفان بارزاني "عن الشكر والتقدير لمساندة الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكي للعراق وإقليم كوردستان". وختم البيان أن "التطورات والمستجدات في المنطقة شغلت جانباً آخر من الاجتماع".

وتوجه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس 15 شباط 2024، إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن.

وقالت رئاسة الإقليم إنه سيكون لنيجيرفان بارزاني خلال فترة انعقاد المؤتمر لقاءات واجتماعات مع زعماء وكبار مسؤولي الدول، حيث سيتبادل معهم الآراء ووجهات النظر حول الأوضاع الأمنية والتحدّيات التي تواجه أمن واستقرار العراق والمنطقة والعالم، كما سيعرض رؤية إقليم كوردستان لهذه القضايا.

ومؤتمر ميونخ للأمن، هو اجتماع سنوي لرؤساء دول وحكومات وقادة عسكريين ورؤساء أجهزة أمن ومخابرات ودبلوماسيين كبار من جميع أنحاء العالم، لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً المتعلقة بالأمن الدولي.

وتبدأ نسخة عام 2024، اليوم الجمعة الموافق 16 شباط فبراير الجاري، وتستمر حتى الـ 18 من الشهر نفسه، في ميونخ ثالث أكبر مدينة في ألمانيا.

ومع احتدام الصراعات في أكثر من جبهة حول العالم، تتصدر جُملة من القضايا أجندة المؤتمر، في مقدمتها الحرب في قطاع غزة وأوكرانيا، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وتغير المناخ، وتأثير الاضطرابات السياسية.