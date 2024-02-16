نيجيرفان بارزاني وفيدان يبحثان آخر الجهود لاستئناف تصدير نفط كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، بوزير الخارجية التركي حقان فيدان.

وبحث الجانبان، فرص تعزيز علاقات تركيا مع العراق وإقليم كوردستان، كما تبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات في المنطقة بشكلٍ عام.

وشدد الجانبان على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار وتعاون تركيا مع العراق وإقليم كوردستان لمكافحة التهديدات التي تهدد أمن واستقرار البلدين.

كما ناقشا الجهود والخطوات لإعادة تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي.

كذلك ناقش اللقاء مكافحة الإرهاب والعمل المشترك لدول المنطقة للحفاظ على السلام والاستقرار وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وغادر رئيس إقليم كوردستان أمس الخميس 15 شباط 2024 مدينة أربيل، متوجهاً إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن.

ومؤتمر ميونخ هو اجتماع سنوي لرؤساء دول وحكومات وقادة عسكريين ورؤساء أجهزة أمن ومخابرات ودبلوماسيين كبار من جميع أنحاء العالم، لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً المتعلقة بالأمن الدولي.

وبدأت نسخة عام 2024، اليوم الجمعة في الـ 16 شباط فبراير الجاري، وتستمر حتى الـ 18 من الشهر ذاته، في ميونخ ثالث أكبر مدينة ألمانيّة.

ومع احتدام الصراعات في أكثر من جبهة حول العالم، تتصدر جُملة من القضايا أجندة المؤتمر، في مقدمتها الحرب في قطاع غزة وأوكرانيا، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وتغير المناخ، وتأثير الاضطرابات السياسية.