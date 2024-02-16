نيجيرفان بارزاني ووزير الدفاع البريطاني يشددان على ضرورة تجنيب العراق التورط في توترات المنطقة

أربيل (كوردستان 24)- مواصلة لنشاطاته في مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا، اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بعد ظهر اليوم الجمعة 16 شباط 2024، مع وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس.

ونوقشت خلال الاجتماع الأوضاع الأمنية للعراق وتعقيدات الشرق الأوسط، واحتمالات وتداعيات الحرب في غزة وآثارها على أوضاع المنطقة وخاصة على العراق، وخطرها وتهديدها لأمن وأمان البلد.

وأكد الجانبان على عدم السماح بأن تتسع رقعة التعقيدات لتشمل المنطقة كلها، واتفق الجانبان في الرأي بوجوب تجنيب العراق التورط في التعقيدات والتوترات.

وعبر نيجيرفان بارزاني عن الشكر والتقدير للمساعدات البريطانية للعراق وإقليم كوردستان في مواجهة الإرهاب وفي محاربة داعش، مؤكداً على تعزيز التعاون المشترك.

وغادر رئيس إقليم كوردستان أمس الخميس 15 شباط 2024 مدينة أربيل، متوجهاً إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن.

ومؤتمر ميونخ هو اجتماع سنوي لرؤساء دول وحكومات وقادة عسكريين ورؤساء أجهزة أمن ومخابرات ودبلوماسيين كبار من جميع أنحاء العالم، لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً المتعلقة بالأمن الدولي.

وبدأت نسخة عام 2024، اليوم الجمعة في الـ 16 شباط فبراير الجاري، وتستمر حتى الـ 18 من الشهر ذاته، في ميونخ ثالث أكبر مدينة ألمانيّة.

ومع احتدام الصراعات في أكثر من جبهة حول العالم، تتصدر جُملة من القضايا أجندة المؤتمر، في مقدمتها الحرب في قطاع غزة وأوكرانيا، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وتغير المناخ، وتأثير الاضطرابات السياسية.