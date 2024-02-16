القنصلية الأميركية ترحّب بقرار حكومة كوردستان بشأن تعزيز حرية الصحافة

أربيل (كوردستان 24)- رحبت القنصلية الأميركية العامة في أربيل، بقرار وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان المتضمن إلغاء المبادئ التوجيهية التنظيمية للإعلام رقم 1 لسنة 2023، والذي دخل حيّز التنفيذ مايو أيار 2023.

وقالت القنصلية الأميركية في بيانٍ لها، الجمعة، إن قرار إلغاء المبادئ التوجيهية التنظيمية "يعكس رغبة حكومة إقليم كوردستان لتحسين وضع حرية الصحافة والتأكيد على الالتزام بالعمل مع الشركاء المحليين والدوليين لمواصلة تحسين وتعزيز حرية الصحافة والإعلام المسؤول.

وأصدرت وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان بياناً رقم 1 لسنة 2024، نشرته صحيفة وقائع الكوردستانية في العدد (314) بتاريخ 28 كانون الثاني 2024 يقضي بإلغاء التوجيه رقم 1 لسنة 2023 بشأن تنظيم العمل الإعلامي في كوردستان والذي صدر في العدد (305) بتاريخ 22 مايو 2023 وسجلت التعليقات من قبل الصحفيين والمحامين.

وبحسب بيان وزراة الثقافة المشار إليه بكتاب رئاسة ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان رقم (5117) بتاريخ 12 نوفمبر تشرين الثاني 2023، والقرار الصادر يوم 2 كانون الثاني 2024 المتضمن عدم العمل بالقرار السابق، وبدلاً عنه، سيتم العمل بالتوجيه السابق رقم 1 لسنة 2014 بشأن تنظيم الفضاء الترددي في إقليم كوردستان.