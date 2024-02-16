أوميد خوشناو يعلن السيطرة على كافة الحالات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم الجمعة 16 شباط 2024، سيطرة فرق الدفاع المدني في مدينة أربيل على كافة الحالات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة.

وقال أوميد خوشناو في بيان، إن "مدينة أربيل تعرضت بعد ظهر اليوم الجمعة لموجة أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، ما أسفر عن تجمع المياه في بعض شوارع أربيل، والتسبب في إعاقة حركة المرور، إضافةً إلى تعرض بعض المنازل لمخاطر في عددٍ من الأحياء".

وأشار خوشناو إلى أن "كافة فرقنا المتكونة من (البلدية، والدفاع المدني، والشرطة، والقوات الأمنية، وقوات الزيرفاني، وشرطة المرور، والصحة، والصرف الصحي، والاستجابة الإنسانية السريعة، ومؤسسة بارزاني الخيرية) تمكنت من السيطرة على جميع الحالات في أسرع وقت".

وتشهد مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان موجة من الأمطار الغزيرة منذ عدم أيام، ومن المتوقع استمرارها لغاية يوم الأحد المقبل.