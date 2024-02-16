نيجيرفان بارزاني يجتمع مع سيمتجي مولر وألكساندر شالنبيرغ

أربيل (كوردستان 24)- على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، مع كل من وزير الدولة الألمانية لشؤون الدفاع سيمتجي مولر، ووزير الخارجية النمساوي ألكساندر شالنبيرغ.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، أنه "مواصلة لبرنامجه في مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا، اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الجمعة، 16 شباط 2024، مع وزيرة الدولة الألمانية لشؤون الدفاع سيمتجي مولر.

وجاء في البيان، "وإلى جانب البحث في الأوضاع الأمنية للعراق وتعقيدات المنطقة، تطرق الجانبان خلال اجتماعهما إلى دور ومشاركة ألمانيا في التحالف الدولي للقضاء على داعش، وسلطا الضوء على مساعدة ألمانيا ومساندتها للعراق وإقليم كوردستان".

وأشار إلى أن "نيجيرفان بارزاني جدد التعبير عن الشكر والتقدير لألمانيا على استمرار مهام قواتها في العراق وإقليم كوردستان وأشاد بالقوات الألمانية لمساعدتها ومساندتها للبيشمركة ولعملية الإصلاح في وزارة شؤون البيشمركة بحكومة إقليم كوردستان بهدف توحيد قوات البيشمركة".

وتابع البيان: "كما نوقشت خلال الاجتماع آخر تطورات الحرب في غزة وتأثيراتها وتداعياتها".