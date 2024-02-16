سیاسة

نيجيرفان بارزاني يجتمع مع سيمتجي مولر وألكساندر شالنبيرغ

author_image Kurdistan24 اربیل
على اليمين صورة تجمع رئيس إقليم كوردستان مع وزير الخارجية النمساوي وعلى الشمال صورة تجمع نيجيرفان بارزاني مع وزير الدولة الألمانية لشؤون الدفاع
على اليمين صورة تجمع رئيس إقليم كوردستان مع وزير الخارجية النمساوي وعلى الشمال صورة تجمع نيجيرفان بارزاني مع وزير الدولة الألمانية لشؤون الدفاع
کوردستان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وزير الدولة الألمانية لشؤون الدفاع سيمتجي مولر وزير الخارجية النمساوي ألكساندر شالنبيرغ مؤتمر ميونخ للأمن

أربيل (كوردستان 24)- على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، مع كل من وزير الدولة الألمانية لشؤون الدفاع سيمتجي مولر، ووزير الخارجية النمساوي ألكساندر شالنبيرغ.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، أنه "مواصلة لبرنامجه في مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا، اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الجمعة، 16 شباط 2024، مع وزيرة الدولة الألمانية لشؤون الدفاع سيمتجي مولر.

وجاء في البيان، "وإلى جانب البحث في الأوضاع الأمنية للعراق وتعقيدات المنطقة، تطرق الجانبان خلال اجتماعهما إلى دور ومشاركة ألمانيا في التحالف الدولي للقضاء على داعش، وسلطا الضوء على مساعدة ألمانيا ومساندتها للعراق وإقليم كوردستان".

وأشار إلى أن "نيجيرفان بارزاني جدد التعبير عن الشكر والتقدير لألمانيا على استمرار مهام قواتها في العراق وإقليم كوردستان وأشاد بالقوات الألمانية لمساعدتها ومساندتها للبيشمركة ولعملية الإصلاح في وزارة شؤون البيشمركة بحكومة إقليم كوردستان بهدف توحيد قوات البيشمركة".

وتابع البيان: "كما نوقشت خلال الاجتماع آخر تطورات الحرب في غزة وتأثيراتها وتداعياتها".

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في السياق قالت رئاسة الإقليم في بيان، إن "رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اجتمع مساء اليوم الجمعة 16 شباط 2024 في إطار مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، مع وزير الخارجية النمساوي ألكساندر شالنبيرغ حيث ناقشا علاقات النمسا مع العراق وإقليم كوردستان".

وأوضح البيان أن "الجانبين استعرضا في الاجتماع رؤاهما حول مخاطر الوضع المعقد في الشرق الأوسط وتطورات الحرب في غزة والتهديدات التي يمثلها الوضع لأمن واستقرار العالم وأثره السلبي على جميع نواحي الحياة".

وأشار إلى أن "الجانبين اتفقا في الرأي بوجوب الحيلولة دون تفاقم الوضع أكثر والحاجة إلى التعاون المشترك متعدد الجوانب في هذا السياق".

كما أكدا على "الرغبة المشتركة في تطوير علاقات النمسا مع العراق وإقليم كوردستان في المجالات كافة، حيث أكد وزير خارجية النمسا أن بلاده تنظر باهتمام إلى علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان".

ووجه وزير خارجية النمسا بحسب البيان، "دعوةً رسمية لرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني لزيارة النمسا".

بدوره، أعرب نيجيرفان بارزاني وفق ما أفاد البيان، "عن الثناء والتقدير لعلاقات الصداقة العريقة ومساندة النمسا ومساعداتها لإقليم كوردستان"، معرباً عن أمله "بأن تتوسع العلاقات في كافة المجالات".

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