مدير الأرصاد الجوية العراقية: الأمطار ستستمر حتى الشهر المقبل

أربيل (كوردستان 24)- أكّد مدير دائرة الأرصاد الجوية العراقية، عامر جابري، أنهم حذّروا من حدوث سيول وفيضانات في المنطقة، خاصة بإقليم كوردستان.

يأتي ذلك، تزامناً مع تعرض عدة مناطق عراقية وإقليم كوردستان لسيولٍ تسببت بإغلاق الطرقات وتوقف حركة السير خلال اليومين الماضيين.

وأكّد جابري في مقابلةٍ مع كوردستان 24، أن موجة الأمطار الغزيرة في إقليم كوردستان ستستمر حتى يومي السبت والأحد، مع فرص تساقط الثلوج في المناطق الجبلية.

وأشار مدير دائرة الأرصاد الجوية العراقية، أن الأمطار ستستمر حتى الشهر المقبل في كافة المناطق".

وقال: كمية الأمطار هذا العام جيدة مقارنة مع العام الماضي، ونتمنى ألا تضيع قطرة مياه وأن يرتفع منسوب مياه الأنهار.

وأضاف: يجب أن تكون لدى وزارة الموارد المائية العراقية خطة استراتيجية لاستيعاب المياه وتخزينها، بحيث يمكن الاستفادة منها في فصل الصيف.

ويتعرض إقليم كوردستان منذ أمس الخميس لموجة أمطارٍ غزيرة ساهمت بشكلٍ كبير في ارتفاع منسوب مياه الأنهار وتشكّل السيول في معظم المدن والمناطق.