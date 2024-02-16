خوشناو: تم إنجاز العديد من المشاريع في أربيل للحد من مخاطر الفيضانات

أربيل (كوردستان 24)- أكد محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم الجمعة، أنه بدعمٍ من رئيس حكومة إقليم كوردستان، تم إنجاز العديد من المشاريع للحد من مخاطر الفيضانات في أربيل.

وقال أوميد خوشناو في بيان، اطلعت عليه كوردستان24، إنه "على مدى العامين الماضيين، وبدعمٍ من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وفي إطار جهود محافظة أربيل في تخصيص الموازنة اللازمة، تم إنجاز العديد من المشاريع للحد من مخاطر تشكُّل السيول والفيضانات في محافظة أربيل".

وأشار محافظ أربيل إلى أن المشاريع تمثلت بـ "إنشاء عدد كبير من السدود والأحواض الاصطناعية، إضافةً إلى تنظيف أكثر من 300 كيلومتراً من قنوات الصرف الصحي، فضلاً عن توسيع الترع وإنشاء الجسور والمصارف الصندوقية".

وأوضح خوشناو أن "كل هذه الأعمال والعديد من المشاريع والأعمال الأخرى مجتمعة، ساهمت في تقليل مخاطر الفيضانات في أربيل، على الرغم من موجة الأمطار القوية التي اجتاحت المحافظة منذ يوم الخميس الماضي".

وتشهد مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان موجة من الأمطار الغزيرة منذ عدم أيام، ومن المتوقع استمرارها لغاية يوم الأحد المقبل.