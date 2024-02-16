حكومة كوردستان توجّه كتاباً رسمياً لبغداد بناءً على شكاوى المواطنين

أربيل (كوردستان 24)- وجّهت حكومة إقليم كوردستان كتاباً رسمياً إلى رئاسة مجلس الوزراء العراقي بشأن إلغاء الترابط بين شركة كورك وزين وآسياسيل.

وأعلنت وزارة النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، الجمعة، أن حكومة كوردستان وجّهت كتاباً رسمياً بناءً على شكاوى المواطنين بخصوص الأضرار الناجمة عن قرار قطع خطوط الاتصال بين شركة كورك تيليكوم وزين العراق وآسياسيل.

واعتبرت الوزارة في بيانٍ لها، القرار الصادر عن هيئة الإعلام والاتصالات العراقية بـ "غير العادل"، داعياً إلى إعادة الربط الشبكي من جديد.

وقالت الوزارة: إلى أن يتم حل هذه القضية في إطار الحوار وفق القانون والقرار النهائي للمحاكم، بما يحقق الصالح العام لمواطني إقليم كوردستان والعراق، المقدر أعدادهم بملايين المشتركين، ندعوا إلى إعادة الوضع إلى طبيعته.

وكان عشرات المواطنين من مشتركي شركة كورك للاتصالات في محافظة بابل، تظاهروا منتصف فبراير شباط الجاري، ضد قرار هيئة الاعلام والاتصالات العراقية بقطع الترابط البيني بين شركة كورك وبقية شركات الاتصال العاملة في العراق.

وطالب المتظاهرون الجهات المعنية بإعادة ربط الشركة وإعادتها إلى سابق عهدها، واصفين القرار بـ"الجائر" بعد تسببه بحرمان آلاف المشتركين من خدمات الاتصال والإنترنت التي تقدمها شركة كورك.

وكان رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، قد أعلن يوم 30 من شهر نيسان/أبريل 2023، كسب قرار قضائي لصالح الهيئة "بات وملزم" لشركة كورك تيليكوم للاتصالات، بدفع قرابة 800 مليون دولار لخزينة الدولة العراقية.

واعتبر مالك شركة "كورك تيليكوم" سيروان بارزاني، مطلع أيار الماضي، قرار التغريم ظالماً وغير عادل.

وبعد انتهاء رخصة الشركة في شهر آب أغسطس 2023 أصدرت الهيئة 4 قرارات بحق شركة "كورك تليكوم" للاتصالات، هي:

1- إيقاف بيع وتداول أي شرائح جديدة تخص الشركة.

2- وأهابت هيئة الاتصالات بالمواطنين بعدم شراء أي شرائح جديدة تخص شركة كورك.

3- وأكدت الهيئة على الوكلاء ونقاط البيع بعدم بيع أو تداول أي شرائح جديدة للشركة وخلاف ذلك سيتعرضون للمساءلة القانونية.

4- وأعلنت هيئة الإعلام والاتصالات بصدد قطع الترابط البيني بين شركة كورك تيليكوم وشركات الهاتف النقال العاملة في البلاد خلال عشرة أيام من تاريخ هذا البيان، لحين إيفاء الشركة بالتزاماتها المالية.