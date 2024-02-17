مدير بلديات أربيل: نفّذت حكومة كوردستان عدة مشاريع للحد من الفيضانات

أربيل (كوردستان 24)- أوضحت المديرية العامة لبلديات أربيل، أن حكومة إقليم كوردستان نفّذت عدة مشاريع للحدّ من حدوث فيضانات خلال فصل الشتاء الماطر.

وقال مدير عام بلديات أربيل، مروان هادي في مقابلةٍ مع كوردستان 24، إن حكومة كوردستان نفذت عدداً من المشاريع لمنع وقوع الفيضانات وعدم إلحاق أضرارٍ بالمواطنين.

وأضاف: استطاعت التشكيلة الحكومية التاسعة خلال عام 2023، إنشاء 15 كيلو متراً من الممرات المائية وسط مدينة أربيل ومحيطها، وتنظيف أكثر من 300 كيلو متر من قنوات الصرف الصحي.

يأتي ذلك، بينما أكد محافظ أربيل أوميد خوشناو، إنجاز العديد من المشاريع للحد من مخاطر تشكّل السيول والفيضانات في أربيل.

وبحسب بيانٍ لمحافظ أربيل، فإن المشاريع تمثلت بـ "إنشاء عدد كبير من السدود والأحواض الاصطناعية، وتنظيف أكثر من 300 كيلومتراً من قنوات الصرف الصحي، فضلاً عن توسيع الترع وإنشاء الجسور والمصارف الصندوقية".

وأوضح محافظ أربيل أن كل تلك المشاريع والأعمال الأخرى "ساهمت في تقليل مخاطر وقوع الفيضانات".

وأمس الجمعة، أكّدت مديرية خدمات البيئة في أربيل، وجود تنسيق كامل بين جميع فرق الطوارئ للحد من وقوع سيول وفياضانات نتيجة الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها معظم مناطق إقليم كوردستان.

وقال مدير خدمات البيئة، ژیار جلال، في مقابلةٍ مع كوردستان 24 ، "هناك تنسيق كامل بين جميع الجهات المعنية، للحد من مخاطر الفيضانات".

معتبراً أن هذا التنسيق "ساهم بعدم وقوع أي أضرار، وفرقنا على أهبة الاستعداد لأي احتمال غير متوقع".

وأضاف: لولا العمل والتحضير المسبق، لكانت كمية الأمطار التي هطلت خلال اليومين الفائتين، قد تسببت بأضرار كبيرة.

وتشهد مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان موجة من الأمطار الغزيرة منذ عدم أيام، ومن المتوقع استمرارها لغاية يوم الأحد المقبل.